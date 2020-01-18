T.C.

ISPARTA VALİLİĞİ

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü

Sayı : 59916911-621.99-E.178814

Konu : Bitki Koruma Ürünleri Bayilik ve

Toptancılık Sınavı Yapılacaktır



BASIN BÜLTENİ

Bitki Koruma Ürünleri Bayilik ve Toptancılık Sınavı Yapılacaktır

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2020 yılı Bitki Koruma Ürünleri Bayilik ve Toptancılık Sınavı yapılacaktır.

Ülkemizde bitki koruma ürünlerinin, toptan ve perakende olarak satışında kimlerin yetkili olduğu, bayi veya toptancıların sorumlulukları, depolanması ve satışlarının kontrolü ile ilgili usul ve esaslar, 5996 Sayılı "Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu" ve bu Kanuna bağlı olarak çıkarılan 13.02.2019 tarih ve 30685 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ile Depolanması Hakkında Yönetmelik" hükümlerine göre Tarım ve Orman Bakanlığınca düzenlenmektedir.

Bu kapsamda söz konusu Yönetmeliğin 15inci maddesinin birinci fıkrası gereği; Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü (GKGM) ile Ankara Üniversitesi Sınav Yönetim Merkezi (ASYM) arasında sınav yapılması için protokol imzalanmıştır.

İmzalanan bu protokol çerçevesinde, 2020 yılı Bitki Koruma Ürünleri Bayilik ve Toptancılık Sınavı Ankara Üniversitesi Sınav Yönetim Merkezi'nce 11 Nisan 2020 tarihinde Cumartesi günü saat 10.00'da Ankara'da yapılacaktır.

13.02.2019 tarih ve 30685 sayılı "Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ile Uygulanması Hakkında Yönetmelik"te belirtilen bitki koruma ürünleri bayilik ve toptancı izin belgesi verilecek kişilerde aranan şartları sınava başvuru yapıldığı tarih itibariyle sağlamadığı halde yanlış beyanda bulunarak sınava giren adayların sınavları başarılı olmuş olsalar bile geçersiz sayılacaktır.







Sınava başvurmak isteyenler ayrıntılı bilgiler ile "Sınav Takvimi ve Sınav Uygulama Talimatı"na https://www.tarimorman.gov.tr ve https://isparta.tarimorman.gov.tr/ internet adreslerinden ulaşılabilirler.



Enver Murat DOLUNAY

İl Müdürü