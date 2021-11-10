Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, aramızdan ayrılışının 83. yıldönümünde Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nde düzenlenen törenle anıldı.Rektörlük binası önünde gerçekleştirilen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü Anma Törenine; ISUBÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler, Rektör Yardımcıları, Genel Sekreter ile çok sayıda akademik ve idari personel katıldı.ISUBÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler’in Atatürk Anıtı önüne Üniversite çelengini bırakmasıyla başlayan anma töreni, sirenlerle birlikte 2 dakikalık saygı duruşu, ardından İstiklal Marşımızın okunması ve bayrakların yarıya indirilmesi ile sona erdi.ISUBÜ