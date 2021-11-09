Isparta'da TSE Belgeli ve En Kaliteli Temizlik Ürünleri Via Market'te
Isparta'nın hijyen noktası Via Market'ten toptan, perakende endüstriyel ve ev tipi temizlik ürünlerini en uygun fiyatlara temin edebilirisiniz...Isparta'da ev,ofis,fabrika,okul, hastane, restoran, kamu kurumu,düğün salonu, spor tesisi, çocuk kreşi kısaca temizlik yapılacak her alan için temizlik ve hijyen ürünlerine mi ihtiyacınız var?
Via Market'te toptan ve perakende genel temizlik ürünleri, deterjan, endüstriyel deterjanlar, endüstriyel hijyen grubu temizlik malzemelerini ister online www.viamarket.com.tr'den ister mağazadan satın alabilirsiniz. Yüksek Kalite, Ekonomik Fiyat Via Market'te...!
VİA MARKET'E UĞRAMADAN TEMİZLİK ÜRÜNLERİ ALMAYIN...! ÇÜNKÜ...!
- TSE Belgeli
- Üst Düzey Derinlemesine Temizlik
- Üst Düzey Leke Çıkarma
- Kalıcı Özel Koku Seçeneği
- Az Miktarla Çok Temizlik
- Fabrikadan Halka Direk Satış
- Ev Tipi ve Endüstriyel Ürünler
- 1 KG'dan 30 KG'a Kadar Seçenek
- Her Daim Anında Ürün Temini
- Her Bütçeye Göre Uygun Fiyat !
Endüstriyel ve ev tipi temizlik ürünlerini ''Fabrikadan halka satış'' sloganıyla uygun fiyat ayrıcalığıyla Isparta'da sadece Via Market'te bulabilir, dilediğiniz ürünü kolayca satın alabilirsiniz. İster 1 KG'lık petlerde, ister 30 KG'lık bidonlarda alın. Hepsi kaliteli ve standartlara uygun (TSE Belgeli) hepsi süper ucuz!
Isparta'da bulunan okul, hastane, kamu kurum ve kuruluşları, bankalar, STK'lar, huzurevleri, oteller, apartlar, restoranlar, Fırınlar, AVM'ler, mağazalar, öğrenci yurtları, şirketler, dersaneler, apartmanlar: '' Profesyonel kullanım temizlik işlemleri için en iyi çözüm, her türlü işletme için giderek artan bir öneme sahip olmaktadır. İşte bu yüzden geniş seçenekli ürünlerimizi tam olarak gereksinimlerinize uygun biçimde, kaliteden ödün vermeden zaman ve maliyetlerde tasarruf sağlayacak şekilde tasarladık. Hangi sektörde olursanız olun, işinizin ihtiyaçlarını anlıyoruz ve uygun ürünleri size sunuyoruz. Bize uğramadan temizlik ürünü almayın...!''
GENEL TEMİZLİK ÜRÜN KATEGORİLERİ
- Sıvı Sabunlar, Sıvı Deterjan
- Yüzey Temizleyiciler, Yüzey Parlatıcılar
- Kireç ve Küf Çıkarıcılar, Porçözler
- Çamaşır Suyu, Tuz Ruhu, Leke Çıkarıcılar
- Cam Temizleyici (Cam Sil), Ahşap Temizliği İlaçları
- Tuvalet-Banyo-Lavabo-Mutfak Temizlik Ürünleri
- Bulaşık Deterjanları, Yumuşatıcılar
- Hijyen Ürünleri, Maskeler, Kolonyalar
- Temizlik Malzemeleri ve Araç Gereçleri
- Çöp Poşetleri, Temizlik Bezleri, Fırçalar, Çek Paslar, Eldivenler
- Peçete, Havlu Kağıtlar ve Tuvalet Kağıtları
Telefon: 0 544 777 37 99
Selami Demiralay
Website:www.viamarket.com.tr
Adres: Pirimehmet mh. Gölcük yolu üzeri (Devin Otel yukarısı)
VİA MARKET TEMİZLİK ÜRÜNLERİ REYONLARINDAN GÖRÜNTÜLER...
Ev, ofis, okul, işyeri, kafe ve restoran gibi alanlarda sağlıklı bir yaşam için hijyen, en önemli unsurlardan biridir. Temiz yaşam alanları, sizi pek çok olumsuz faktörden korurken aynı zamanda, yaşam konforunuzu ve kalitenizi de artırır.
Temizlik malzemeleri ve sağlık ürünleri, yaşam alanlarımızın temiz, hijyenik ve daha yaşanılır olmasında büyük bir role sahiptir.
Sabun çeşitleri, çamaşır suları, çamaşır ve bulaşık deterjanları, yüzey temizleyiciler, koku gidericiler, dezenfektanlar ve temizlik ekipmanları, kullanımı sıklıkla tercih edilen temizlik malzemeleri arasında yer alır. Yüzeyleri, belli bölge ya da alanları temizlemek, dezenfekte etmek için üretilen bu temizlik malzemelerinin, nerdeyse günlük hayatın bir parçası halini aldığını söylemek yanlış olmaz.
Hijyene ve konforlu bir yaşama önem veren pek çok kişi, temizlik malzemeleri nelerdir sorusunun cevabını merak eder.
Kirlerin, tozların ve insan sağlığına zararlı olabilecek mikroorganizmaların uzaklaştırılmasında yardımcı temizlik malzemeleri, farklı kullanım amaçlarına göre, farklı içeriklerde üretilir. Temizlik malzemeleri ve temizlik ekipmanları, kullanım amacına göre sınıflandırıldığında bu ürünlerin neler olduğunu görmek daha kolay olabilir.
Temizlik malzemeleri isimleri;
- Yüzey temizleyicileri, çamaşır suları, koku gidericiler gibi tuvalet temizlik malzemeleri ve banyo temizlik malzemeleri,
- Bulaşık deterjanları, yağ çözücüler, krem temizleyiciler gibi mutfak temizlik malzemeleri,
- Genel temizlik malzemeleri ve ev temizlik malzemeleri,
- Şampuan, duş jeli, el dezenfektanları, ağız bakım ürünleri gibi kişisel temizlik malzemeleri,
- Yüzey temizleyiciler, dezenfektanlar, koku gidericiler, temizlik mopları ve ekipmanları gibi ofis temizlik malzemeleri şeklinde gruplandırılabilir.
Temizlik bezleri, kağıt havlular, çöp torbaları, temizlik mopları gibi ürünler de temizlik ürünlerinin kullanımı kolaylaştıran yardımcı temizlik malzemeleridir.
Temizlik yaparken en sağlıklı ve hijyenik sonuçları elde edebilmek için, uygun ürünleri seçmek ve uygun bir şekilde uygulama yapmak çok önemlidir.
Banyo Temizlik Malzemeleri Nelerdir?
Banyolar, en çok mikrop ve bakterinin görüldüğü iç alanlardan biridir. Bu nedenle, özellikle evlerde ve ofislerde sağlıklı bir yaşam alanı oluşması için banyo temizliği konusunda dikkat etmek gerekir. Banyo temizliğinde temizlik malzemelerinin kullanımı son derece önemlidir.
En kullanılan banyo temizlik malzemeleri aşağıdaki gibi sıralanabilir:
- Sabunlar,
- Tuvalet kağıtları ve havlu kağıtlar,
- Yüzey temizlik ürünleri,
- Yüzey dezenfektanları ve dezenfektan temizlik malzemeleri,
- Krem temizleyiciler,
- Ahşap, mobilya ve cam temizleyiciler,
- Çamaşır suları,
- Klozet koku gidericiler vb.
Çöp torbaları, kağıt havlu ve tuvalet kağıdı dispenserleri, sabunluklar da banyo temizliğinde kullanılan temizlik malzemeleri arasında yer alır.
Kişisel Temizlik Malzemeleri Nelerdir?
Kişisel temizlik malzemeleri ve sağlık ürünleri modern yaşamın vazgeçilmez ürünleridir.
Kişisel temizlikte en çok kullanılan temizlik malzemeleri;
- Islak mendiller, antibakteriyel ıslak havlular,
- Kolonyalar,
- Deodorantlar,
- Şampuanlar ve duş jelleri,
- Duş jelleri,
- Maskeler ve eldivenler gibi sağlık ürünleri,
- Ağız bakım ürünleri,
- El dezenfektanları,
- Bez ve kağıt maske çeşitleri vb. olarak sıralanabilir.
Sağlıklı bir yaşam sürmek için kişisel bakıma, temizliğe özen göstermek gerekir. İlgili temizlik malzemeleri ve sağlık ürünleri ile yaşam kalitenizi artırabilirsiniz.
Ofis Temizlik Malzemeleri ve Genel Temizlik Malzemeleri Nelerdir?
En çok iletişimin olduğu toplu yaşam alanlarından biri de ofislerdir. Bu nedenle ofis temizliği ve kullanılan ofis temizlik malzemeleri kesinlikle önem verilmesi gereken konulardır.
Ofislerin hijyenini sağlamada sıklıkla kullanılan genel temizlik malzemeleri;
- Çamaşır suları,
- Yüzey temizlik ürünleri,
- Maskeler ve eldivenler,
- Yüzey dezenfektanları ve işyeri hijyen ürünleri,
- El dezenfektanları vb. temizlik malzemeleri olarak sıralanabilir.
Çöp torbaları, çöp kovaları, temizlik bezleri, temizlik mopları da hijyen sağlamaya yardımcı temizlik ürünleridir. Bu ürünler olmadan etkili bir temizlik yapmak mümkün değildir. Genel temizlik malzemelerinin seçimi kadar, ekipmanları seçimi de önemlidir.
En İyi Temizlik Malzemeleri Özellikleri Nelerdir?
Hijyen sağlamada, en iyi temizlik malzemeleri, ihtiyaca en uygun olarak seçilen malzemelerdir.
Pek çok farklı markanın, farklı içeriklerde ve farklı kullanım amaçları için üretilmiş temizlik malzemeleri vardır. Yukarıda da belirttiğimiz üzere; tuvalet, banyo, mutfak vb. alanlarda kullanılan ürünlerin özellikleri farklıdır.
Yoğun çamaşır suları, tuvalet gibi alanlarda kullanıma uygun iken yoğun kimyasal içermeyen yüzey temizleyiciler genel temizlikte kullanılabilir.
Temizlik ürünlerinin yanlış seçimi ve yanlış kullanımı hem sağlığınızı tehlikeye düşürebilir hem de yüzeylerde hasarlara yol açabilir. Bu nedenle temizlikte kullanılacak ürünlerin seçiminde hassas ve bilinçli davranılması gerekir.
Temizlik bezleri, temizlik mopları gibi temizliğe yardımcı ekipmanların da seçiminin doğru yapılması önemlidir. Bu malzemelerin seçiminde markaya, ürün özelliklerine dikkat etmek gerekir. Kaliteli, uzun süreli kullanıma uygun, pratik kullanıma sahip olması önemlidir.
En iyi temizlik ürünlerini, sağlık ürünlerini ve hayatınızı kolaylaştıracak daha pek çok ürünü Isparta'da Via Market'te bulabilirsiniz.
En İyi ve Uygun Toptan Temizlik Malzemeleri İçin Via Market!
Oldukça geniş bir ürün yelpazesine sahip olan Via Market, toptan temizlik malzemeleri satışında da müşterilerine güven vermeye devam ediyor!
Farklı ihtiyaçlara yönelik, farklı ürünleri ve farklı markaları burada bulabilirsiniz. Evinizde, iş yerinizde, ofisinizde ihtiyacınız olabilecek pek çok şeyi bir arada inceleyebilmenin, ürün özelliklerini ve fiyatlarını kıyaslamanın kolaylığını yaşayabilirsiniz.
İhtiyacınıza en uygun temizlik malzemelerini, hijyen ürünlerini, vitaminleri ve sağlık ürünlerini evinizin ya da işinizin konforunda inceleyebilirsiniz. Satın almak istediğiniz ürünleri, sepetinize ekledikten sonra kolaylıkla siparişinizi oluşturabilirsiniz. Üstelik size uygun farklı ödeme seçeneklerinden de yararlanabilirsiniz.
Hijyenik ve hızlı teslimat avantajı ile siparişini verdiğiniz ürünlere çok kısa bir sürede sahip olabilirsiniz. Memnun kalmadığınız ürünün değişim ya da iadesini gerçekleştirebilirsiniz.
Temizlik malzemeleri fiyatları, pek çok faktöre göre değişkenlik gösterir. Satın alacağınız ürünün miktarı, markası, boyutu vb. faktörler fiyatları etkileyen faktörlerdir. Temizlik malzemeleri toptan satış ve fiyatlar hakkında detaylı bilgi için Via Market’ı inceleyebilirsiniz.
Online, hızlı ve güvenilir bir alışveriş için siz de tercihinizi Via Market’ten yana kullanabilirsiniz. Kaliteli ürünler, toptan alışverişe imkan sağlayan güncel stoklar ve rekabetçi fiyatlar Isparta'da Via Market'te sizleri bekliyor!
VİA MARKET'TE BULUNAN TEMİZLİK ÜRÜNLERİ VE KATEGORİLERİ
Temizlik Kağıtları
- Tuvalet Kağıtları
- Kağıt Havlular
- Tuvalet Kağıtları
- El Kurutma Makinesi
- Genel Ofis Temizliği
- Yüzey Temizlik Ürünleri
- Çamaşır Suları
- Çamaşır Deterjanları
- Temizlik Bezleri
- Temizlik Mopları ve Aparatları
- Kir ve Leke Sökücüler
- Çöp Kovaları
- Çöp Torbaları
- Oda Kokuları
- Hijyen Ürünleri
- Diğer Temizlik Ürünleri
- Mutfak Temizliği
- Bulaşık Deterjanları
- Eldiven ve Süngerler
- Süngerler
- Kişisel Bakım ve Hijyenik Ürünler
- Hijyen Ürünleri
- Bakım Ürünleri
- Kolonya
- Islak Mendil
- Dezenfektan
- Tuvalet ve Banyo Temizliği
- Klozet Kapak Örtüsü ve Dispenserleri
- Sabunlar
- Lavabo ve Klozet Ürünleri
- Endüstriyel Temizlik Malzemeleri
- Endüstriyel Bulaşık Deterjanları