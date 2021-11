ISPARTA'DA TEMİZLİK ADINA TÜM MALZEME VE ÜRÜNLER VİA MARKET'TE

Isparta'da TSE Belgeli ve En Kaliteli Temizlik Ürünleri Via Market'te

Isparta'nın hijyen noktası Via Market'ten toptan, perakende endüstriyel ve ev tipi temizlik ürünlerini en uygun fiyatlara temin edebilirisiniz...

TSE Belgeli

Üst Düzey Derinlemesine Temizlik

Üst Düzey Leke Çıkarma

Kalıcı Özel Koku Seçeneği

Az Miktarla Çok Temizlik

Fabrikadan Halka Direk Satış

Ev Tipi ve Endüstriyel Ürünler

1 KG'dan 30 KG'a Kadar Seçenek

Her Daim Anında Ürün Temini

Her Bütçeye Göre Uygun Fiyat !

Endüstriyel ve ev tipi temizlik ürünlerini ''Fabrikadan halka satış'' sloganıyla uygun fiyat ayrıcalığıyla Isparta'da sadece Via Market'te bulabilir, dilediğiniz ürünü kolayca satın alabilirsiniz. İster 1 KG'lık petlerde, ister 30 KG'lık bidonlarda alın. Hepsi kaliteli ve standartlara uygun ( TSE Belgeli ) hepsi süper ucuz!

okul, hastane, kamu kurum ve kuruluşları, bankalar, STK'lar, huzurevleri, oteller, apartlar, restoranlar, Fırınlar, AVM'ler, mağazalar, öğrenci yurtları, şirketler, dersaneler, apartmanlar:

GENEL TEMİZLİK ÜRÜN KATEGORİLERİ

Sıvı Sabunlar, Sıvı Deterjan

Yüzey Temizleyiciler, Yüzey Parlatıcılar

Kireç ve Küf Çıkarıcılar, Porçözler

Çamaşır Suyu, Tuz Ruhu, Leke Çıkarıcılar

Cam Temizleyici ( Cam Sil ), Ahşap Temizliği İlaçları

Tuvalet-Banyo-Lavabo-Mutfak Temizlik Ürünleri

Bulaşık Deterjanları, Yumuşatıcılar

Hijyen Ürünleri, Maskeler, Kolonyalar

Temizlik Malzemeleri ve Araç Gereçleri

Çöp Poşetleri, Temizlik Bezleri, Fırçalar, Çek Paslar, Eldivenler

Peçete, Havlu Kağıtlar ve Tuvalet Kağıtları

Temizlik malzemeleri isimleri;

Yüzey temizleyicileri, çamaşır suları, koku gidericiler gibi tuvalet temizlik malzemeleri ve banyo temizlik malzemeleri,

Bulaşık deterjanları, yağ çözücüler, krem temizleyiciler gibi mutfak temizlik malzemeleri,

Genel temizlik malzemeleri ve ev temizlik malzemeleri,

Şampuan, duş jeli, el dezenfektanları, ağız bakım ürünleri gibi kişisel temizlik malzemeleri,

Yüzey temizleyiciler, dezenfektanlar, koku gidericiler, temizlik mopları ve ekipmanları gibi ofis temizlik malzemeleri şeklinde gruplandırılabilir.

Banyo Temizlik Malzemeleri Nelerdir?

Sabunlar,

Tuvalet kağıtları ve havlu kağıtlar,

Yüzey temizlik ürünleri,

Yüzey dezenfektanları ve dezenfektan temizlik malzemeleri,

Krem temizleyiciler,

Ahşap, mobilya ve cam temizleyiciler,

Çamaşır suları,

Klozet koku gidericiler vb.

Kişisel Temizlik Malzemeleri Nelerdir?

Islak mendiller, antibakteriyel ıslak havlular,

Kolonyalar,

Deodorantlar,

Şampuanlar ve duş jelleri,

Duş jelleri,

Maskeler ve eldivenler gibi sağlık ürünleri,

Ağız bakım ürünleri,

El dezenfektanları,

Bez ve kağıt maske çeşitleri vb. olarak sıralanabilir.

Çamaşır suları,

Yüzey temizlik ürünleri,

Maskeler ve eldivenler,

Yüzey dezenfektanları ve işyeri hijyen ürünleri,

El dezenfektanları vb. temizlik malzemeleri olarak sıralanabilir.

VİA MARKET'TE BULUNAN TEMİZLİK ÜRÜNLERİ VE KATEGORİLERİ

Tuvalet Kağıtları

Kağıt Havlular

El Kurutma Makinesi

Genel Ofis Temizliği Yüzey Temizlik Ürünleri Çamaşır Suları Çamaşır Deterjanları Temizlik Bezleri Temizlik Mopları ve Aparatları Kir ve Leke Sökücüler Çöp Kovaları Çöp Torbaları Oda Kokuları Hijyen Ürünleri Diğer Temizlik Ürünleri



Mutfak Temizliği Bulaşık Deterjanları Eldiven ve Süngerler Süngerler



Kişisel Bakım ve Hijyenik Ürünler Hijyen Ürünleri Bakım Ürünleri Kolonya Islak Mendil Dezenfektan

Tuvalet ve Banyo Temizliği Klozet Kapak Örtüsü ve Dispenserleri Sabunlar Lavabo ve Klozet Ürünleri

Endüstriyel Temizlik Malzemeleri Endüstriyel Bulaşık Deterjanları





























Isparta'da ev,ofis,fabrika,okul, hastane, restoran, kamu kurumu,düğün salonu, spor tesisi, çocuk kreşi kısaca temizlik yapılacak her alan için temizlik ve hijyen ürünlerine mi ihtiyacınız var?Via Market'te toptan ve perakende genel, deterjan, endüstriyel deterjanlar, endüstriyel hijyen grubumalzemelerini ister onlineister mağazadan satın alabilirsiniz. Yüksek Kalite, Ekonomik Fiyat Via Market'te...!Ev, ofis, okul, işyeri, kafe ve restoran gibi alanlarda sağlıklı bir yaşam için hijyen, en önemli unsurlardan biridir. Temiz yaşam alanları, sizi pek çok olumsuz faktörden korurken aynı zamanda, yaşam konforunuzu ve kalitenizi de artırır.Temizlik malzemeleri ve sağlık ürünleri, yaşam alanlarımızın temiz, hijyenik ve daha yaşanılır olmasında büyük bir role sahiptir.Sabun çeşitleri, çamaşır suları, çamaşır ve bulaşık deterjanları, yüzey temizleyiciler, koku gidericiler, dezenfektanlar ve temizlik ekipmanları, kullanımı sıklıkla tercih edilen temizlik malzemeleri arasında yer alır. Yüzeyleri, belli bölge ya da alanları temizlemek, dezenfekte etmek için üretilen bu temizlik malzemelerinin, nerdeyse günlük hayatın bir parçası halini aldığını söylemek yanlış olmaz.Hijyene ve konforlu bir yaşama önem veren pek çok kişi, temizlik malzemeleri nelerdir sorusunun cevabını merak eder.Kirlerin, tozların ve insan sağlığına zararlı olabilecek mikroorganizmaların uzaklaştırılmasında yardımcı temizlik malzemeleri, farklı kullanım amaçlarına göre, farklı içeriklerde üretilir. Temizlik malzemeleri ve temizlik ekipmanları, kullanım amacına göre sınıflandırıldığında bu ürünlerin neler olduğunu görmek daha kolay olabilir.Temizlik bezleri, kağıt havlular, çöp torbaları, temizlik mopları gibi ürünler de temizlik ürünlerinin kullanımı kolaylaştıran yardımcı temizlik malzemeleridir.Temizlik yaparken en sağlıklı ve hijyenik sonuçları elde edebilmek için, uygun ürünleri seçmek ve uygun bir şekilde uygulama yapmak çok önemlidir.Banyolar, en çok mikrop ve bakterinin görüldüğü iç alanlardan biridir. Bu nedenle, özellikle evlerde ve ofislerde sağlıklı bir yaşam alanı oluşması için banyo temizliği konusunda dikkat etmek gerekir. Banyo temizliğinde temizlik malzemelerinin kullanımı son derece önemlidir.En kullanılan banyo temizlik malzemeleri aşağıdaki gibi sıralanabilir:Çöp torbaları, kağıt havlu ve tuvalet kağıdı dispenserleri, sabunluklar da banyo temizliğinde kullanılan temizlik malzemeleri arasında yer alır.Kişisel temizlik malzemeleri ve sağlık ürünleri modern yaşamın vazgeçilmez ürünleridir.Kişisel temizlikte en çok kullanılan temizlik malzemeleri;Sağlıklı bir yaşam sürmek için kişisel bakıma, temizliğe özen göstermek gerekir. İlgili temizlik malzemeleri ve sağlık ürünleri ile yaşam kalitenizi artırabilirsiniz.Ofis Temizlik Malzemeleri ve Genel Temizlik Malzemeleri Nelerdir?En çok iletişimin olduğu toplu yaşam alanlarından biri de ofislerdir. Bu nedenle ofis temizliği ve kullanılan ofis temizlik malzemeleri kesinlikle önem verilmesi gereken konulardır.Ofislerin hijyenini sağlamada sıklıkla kullanılan genel temizlik malzemeleri;Çöp torbaları, çöp kovaları, temizlik bezleri, temizlik mopları da hijyen sağlamaya yardımcı temizlik ürünleridir. Bu ürünler olmadan etkili bir temizlik yapmak mümkün değildir. Genel temizlik malzemelerinin seçimi kadar, ekipmanları seçimi de önemlidir.En İyi Temizlik Malzemeleri Özellikleri Nelerdir?Hijyen sağlamada, en iyi temizlik malzemeleri, ihtiyaca en uygun olarak seçilen malzemelerdir.Pek çok farklı markanın, farklı içeriklerde ve farklı kullanım amaçları için üretilmiş temizlik malzemeleri vardır. Yukarıda da belirttiğimiz üzere; tuvalet, banyo, mutfak vb. alanlarda kullanılan ürünlerin özellikleri farklıdır.Yoğun çamaşır suları, tuvalet gibi alanlarda kullanıma uygun iken yoğun kimyasal içermeyen yüzey temizleyiciler genel temizlikte kullanılabilir.Temizlik ürünlerinin yanlış seçimi ve yanlış kullanımı hem sağlığınızı tehlikeye düşürebilir hem de yüzeylerde hasarlara yol açabilir. Bu nedenle temizlikte kullanılacak ürünlerin seçiminde hassas ve bilinçli davranılması gerekir.Temizlik bezleri, temizlik mopları gibi temizliğe yardımcı ekipmanların da seçiminin doğru yapılması önemlidir. Bu malzemelerin seçiminde markaya, ürün özelliklerine dikkat etmek gerekir. Kaliteli, uzun süreli kullanıma uygun, pratik kullanıma sahip olması önemlidir.En iyi temizlik ürünlerini, sağlık ürünlerini ve hayatınızı kolaylaştıracak daha pek çok ürünü Isparta'da Via Market'te bulabilirsiniz.En İyi ve Uygun Toptan Temizlik Malzemeleri İçinOldukça geniş bir ürün yelpazesine sahip olantoptan temizlik malzemeleri satışında da müşterilerine güven vermeye devam ediyor!Farklı ihtiyaçlara yönelik, farklı ürünleri ve farklı markaları burada bulabilirsiniz. Evinizde, iş yerinizde, ofisinizde ihtiyacınız olabilecek pek çok şeyi bir arada inceleyebilmenin, ürün özelliklerini ve fiyatlarını kıyaslamanın kolaylığını yaşayabilirsiniz.İhtiyacınıza en uygun temizlik malzemelerini, hijyen ürünlerini, vitaminleri ve sağlık ürünlerini evinizin ya da işinizin konforunda inceleyebilirsiniz. Satın almak istediğiniz ürünleri, sepetinize ekledikten sonra kolaylıkla siparişinizi oluşturabilirsiniz. Üstelik size uygun farklı ödeme seçeneklerinden de yararlanabilirsiniz.Hijyenik ve hızlı teslimat avantajı ile siparişini verdiğiniz ürünlere çok kısa bir sürede sahip olabilirsiniz. Memnun kalmadığınız ürünün değişim ya da iadesini gerçekleştirebilirsiniz.Temizlik malzemeleri fiyatları, pek çok faktöre göre değişkenlik gösterir. Satın alacağınız ürünün miktarı, markası, boyutu vb. faktörler fiyatları etkileyen faktörlerdir. Temizlik malzemeleri toptan satış ve fiyatlar hakkında detaylı bilgi için Via Market’ı inceleyebilirsiniz.Online, hızlı ve güvenilir bir alışveriş için siz de tercihinizi Via Market’ten yana kullanabilirsiniz. Kaliteli ürünler, toptan alışverişe imkan sağlayan güncel stoklar ve rekabetçi fiyatlar Isparta'da Via Market'te sizleri bekliyor!