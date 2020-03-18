Çanakkale, bundan 105 yıl önce boğazları ve aziz vatan topraklarını düşman ellere bırakmamak için verilmiş eşsiz bir vatan müdafaasının adıdır.Çanakkale, düşmanın dev gibi deniz zırhlılarını Çanakkale boğazının lacivert sularında boğan Nusret mayın gemisinin adıdır; Tophane’li Yüzbaşı Hakkı’ların, Yahya Çavuşların, Seyit Onbaşıların, Cide’li Mehmet Çavuşların, Niğdeli Ali’lerin yazdığı kahramanlık öykülerinin adıdır. Yenilmez zannedilen emperyalizmin yenilişinin adıdır.Çanakkale, göklerin ölüm indirdiği, yerden ölümün püskürdüğü ateş dolu cephelerde 250 bin şehit verilerek kazanılan savaşın adıdır. Önde gidenlerin şehit olduklarını gördüğü ve bir kaç dakika sonra kendisinin de şehit olacağını bildiği halde ileri atılmakta tereddüt etmeyen cesur yüreklerin adıdır.Çanakkale, milletimize Atatürk gibi bir lideri armağan eden savaşın da adıdır. “Ben size taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum. Çünkü biz ölünceye kadar geçecek zaman içerisinde yerimizi yeni birlikler alabilir” sözüyle kendi cephesinde muharebenin akışını değiştirmiş olan Mustafa Kemal’i Anafartalar kahramanı yapan bir savaş deneyiminin de adıdır.Ve nihayet Çanakkale, onu en iyi yazan iman şairi Mehmet Akif’in“Ey bu topraklar için toprağa düşmüş askerGökten ecdat inerek öpse o pak alnı değerSana dar gelmeyecek makberi kimler kazsınGömelim gel seni tarihe desem sığmazsın”diyerek tebcil ettiği yüksek ruhlu yiğitlerin muhteşem destanının adıdır. Bize o destanı kazandıran aziz şehitlerimizin ruhları şad, mekanları cennet olsun.Çanakkale deniz zaferimizin 105’inci yılı kutlu olsun.