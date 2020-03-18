ISPARTA CHP KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ ALDI



CHP İl Başkanı Yalım Halıcı, Koronavirüs tedbirleri kapsamında planlı bazı etkinliklerin iptal edildiğini belirtti. Ayrıca, CHP İl ve İlçe Binaları da bugün itibariyle ziyaretçilere kapatıldı.



Cumhuriyet Halk Partisi Isparta İl Başkanı Yalım Halıcı, koronavirüs tedbirleri kapsamında daha önceden planlanan bazı etkinlikleri iptal ettiklerini duyurdu.



İl Başkanı Halıcı, açıklamasında; “Değerli partililerimiz, Kıymetli Ispartalı hemşerilerimiz; Coronavirüs salgınının yaygınlaşmasını önlemek, halk sağlığı açısından tedbir almak ve üyelerimizin sağlığını korumak üzere:

Bu hafta yapmayı planladığımız 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Törenini, Yaşlılar Haftası Etkinliklerini, 20 Mart Gönen Bölge Toplantımızı ve tüm parti içi toplantıları süresiz olarak erteliyoruz.

Partililerimizin, ilgili konularda yüz yüze iletişim ve ziyaret yerine telefon ile erişimi tercih etmeleri önemle rica ediyoruz.

İl ve merkez ilçe binamız Çarşamba günü (18 Mart) dezenfekte edileceğinden kapalı olacaktır.

Hafta sonu yeni bir değerlendirme yapılarak sizlerle paylaşılacaktır.

37. Olağan Kurultayımız ve tüm kongrelerimiz, merkez yönetim kurulumuz tarafından alınan kararla ileri bir tarihe ertelenmiştir. Sözcümüz Faik Öztrak'ın yaptığı açıklamada ertelenme tarihinin henüz belli olmadığı bildirilmiştir” denildi.



