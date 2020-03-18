



Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yıl dönümü tüm yurtta olduğu gibi Isparta’da da iptal edildi. Büyük Zafer, yetkililer tarafından yayınlanan kutlama mesajlarıyla sessizce kutlanıyor.



18 Mart 1915’te yaşanan ve Türk ordusunun kıt imkanlara rağmen Çanakkale Boğazında kazandığı Büyük Zaferin yıldönümleri her yıl 18 Mart tarihlerinde coşkuyla kutlanıyor ve Zaferi kazanan Kahraman Türk Ordusunun muhterem şehitleri saygıyla anılıyordu. Ancak bu yıl Coronavirüs önlemleri nedeniyle 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitler Günü anma ve kutlama törenleri iptal edildi.



BU YIL 105. YILDÖNÜMÜ

KUTLANACAKTI

Eğer, kutlamalar yapılsaydı Büyük zaferin bu yıl 105’incisi gerçekleştirilecekti.



İŞTE O İPTAL KARARI

Bilindiği gibi, söz konusu kutlama programının daha önceden iptal olduğu şu karar yazısıyla duyrulmuştu; “Çin’de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı saran koronavirüs salgınına karşı ülke genelinde mücadelenin tüm alanlarda başarıyla sürdürülebilmesi için Devletimiz tarafından bugüne kadar alınan önlemler ile bundan sonra alınacak tedbirlerin dikkatle takip edilerek eksiksiz yerine getirilmesi hastalığın yayılmasının önlenmesi bakımından büyük önem arz etmektedir. Bu kapsamda; Milli Eğitim Bakanlığının 12.03.2020 tarih ve 84037561-821.05-E.5339784 sayılı yazısı ile koronavirüs etkilerinden korunmak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi/özel okul ve kurumlarda öğrenci, öğretmen ve okul yöneticilerinin katılımı ile yapılması planlanan il/ilçe, ulusal ve uluslararası düzeydeki sosyal etkinliklerin (toplantı, çalıştay, sempozyum, konferans, forum, ödül töreni, spor müsabakası, yarış vb.) tedbiren iptal edildiği bildirilmiştir. İçişleri Bakanlığının 13.03.2020 tarih ve 23635644-249-5198 sayılı yazısı ile Mayıs ayı başına kadar Ülke genelinde yapılması planlanan yemin, anma, mezuniyet vb. törenler iptal edildiği bildirilmiştir. Gençlik ve Spor Bakanlığının 13.03.2020 tarih ve 64753203-010.99-E.405983 sayılı yazısı ile Ulusal Spor Organizasyonları ve projelerin ertelenmesine, diğer üst ligler haricindeki yerel mahalli düzeydeki tüm spor müsabakalarının Nisan ayı sonuna kadar durdurulmasına, üst liglerdeki yer alan faaliyetlerinde seyircisiz devam edileceği bildirilmiştir."



KUTLAMALAR SADECE YAYINLANAN

MESAJLARLA SINIRLI KALDI

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yıl dönümü tüm yurtta olduğu gibi Isparta’da da iptal edilmesi nedeniyle Büyük Zafer, yetkililer tarafından yayınlanan kutlama mesajlarıyla sessizce kutlanıyor.