ISUBÜ Öğrencilerine Yönelik İş Garantili İş Yeri Eğitimi Protokolü İmzalandıIsparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi öğrencilerini işgücü piyasasıyla buluşturacak “İş Garantili İş Yeri Eğitimi” protokolü imzalandı. 2021 yılı Ocak ayında imzalanan ve Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde öğrenim gören 7.500 öğrenciye istihdam garantisi sunan İŞKUR İşbaşı Eğitim programının ardından bu kez de üniversite öğrencilerine yönelik önemli bir adım atıldı.Isparta Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası, Süleyman Demirel Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı, Isparta Deri İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı arasında “İş yeri Eğitimi Uygulamasına Katılacak Öğrencilerin İşbaşı Eğitim Programından Yararlanmasına Yönelik İşbirliği Protokolü" Vali Ömer Seymenoğlu başkanlığında imzalandı.İmza töreni öncesi bir konuşma yapan Vali Seymenoğlu Ocak ayında imzalanan Mesleki ve Teknik Lisesi öğrencilerine yönelik yapılan protokolden olumlu sonuçlar almaya başladıklarını belirterek, projenin ikinci etabının ise ISUBÜ öğrencileri için bir fırsat olduğunu kaydetti.Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler ise, protokolün iş yerlerine maddi olarak büyük kolaylık sağlayacağını kaydetti.Böyle bir imkanı devletin kendilerine sumasının çok özverili bir durum olduğunu belirten Süleyman Demirel Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu başkanı Mustafa Karabulut da tüm sanayiciler adına Vali Seymenoğlu ve İŞKUR yetkililerine teşekkür etti.Protokolle işyeri eğitimi aşamasına gelmiş ISUBÜ öğrencilerine en üst düzeyde uygulama eğitimi verilerek iş dünyasının ihtiyaç duyduğu nitelikteki çalışanların sektöre dahil edilmesi planlanıyor.