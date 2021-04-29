ISPARTA MUTFAĞI "Geleneksel Tatlarımızdan Seçmeler"

GÜLLAÇ

MALZEMELER 10-12 Kişilik - Hazırlama Süresi: 1,5 saat

Pişirme Süresi: 20 dk

♦ 1 Paket Güllaç

♦ 2 Litre Süt

♦ 3 Su Bardağı Toz Şeker

Kesmik îçin:

♦ 5 Litre Süt

♦ 2 Çorba Kaşığı Yoğurt Suyu

YAPILIŞI

Kesmiği hazırlamak için 5 litre süt kaynatılır. Sütün içine limon suyu ve yoğurt suyu ilave edilir. Kaynamış süte limon sıkıldığı anda süt kesilecektir (yani, bir kısmı katı, bir kısmı da sıvı olacaktır). Bu karışım tel süzgece dökülür. En az 1 saat burada bekletilip, suyunun iyice süzülmesi beklenir. Suyu süzülen kesmik bir kâseye konulup, içine 6 çorba kaşığı şekeri eklenir. Kesmikle şeker iyice karıştırılır.

Her bir güllaç yaprağı makasla üçgen şeklinde sekiz parçaya kesilir. Bir tepsinin içinde ılık süt ile ıslatılır. Temiz bir bez üzerine alınarak üzerine kesmik konulur. Sigara böreği gibi sarılır, bir tepsiye yerleştirilir. 2 litre süt ve 3 su bardağı toz şeker ile hazırlanan şerbetin bir kısmı üzerine dökülür. Ocak üzerinde tepsiyi çevirerek 15-20 dakika hafif ateşte pişirilir. Ocaktan alınır, kalan şerbet üzerine dökülür. Soğuduktan sonra servis yapılır.

EK BİLGİ:

Güllaç halk arasında ''Ölü Kefeni" olarak da adlandırılır.

Ramazan ayı boyunca hergün yöresel yemeklerimizden tariflerimiz olacak. Bugünkü tarifimiz "Güllaç"Afiyet olsun...