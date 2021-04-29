GÜCÜ ETKİSİNDE
ISPARTA OTO EKSPERTİZ

ISPARTA MUTFAĞI "Geleneksel Tatlarımızdan Seçmeler" 14

ISPARTA MUTFAĞI "Geleneksel Tatlarımızdan Seçmeler" 14
ISPARTA 0
Isparta Düğün Salonları
ISPARTA MUTFAĞI "Geleneksel Tatlarımızdan Seçmeler"
Ramazan ayı boyunca hergün yöresel yemeklerimizden tariflerimiz olacak. Bugünkü tarifimiz "Güllaç"
Afiyet olsun...
 
GÜLLAÇ
MALZEMELER10-12 Kişilik - Hazırlama Süresi: 1,5 saat
 
Pişirme Süresi: 20 dk
 
1 Paket Güllaç
 
2 Litre Süt
 
3 Su Bardağı Toz Şeker
 
Kesmik îçin:
 
5 Litre Süt
 
2 Çorba Kaşığı Yoğurt Suyu
 
YAPILIŞI
 
Kesmiği hazırlamak için 5 litre süt kaynatılır. Sütün içine limon suyu ve yoğurt suyu ilave edilir. Kaynamış süte limon sıkıldığı anda süt kesilecektir (yani, bir kısmı katı, bir kısmı da sıvı olacaktır). Bu karışım tel süzgece dökülür. En az 1 saat burada bekletilip, suyunun iyice süzülmesi beklenir. Suyu süzülen kesmik bir kâseye konulup, içine 6 çorba kaşığı şekeri eklenir. Kesmikle şeker iyice karıştırılır.
 
Her bir güllaç yaprağı makasla üçgen şeklinde sekiz parçaya kesilir. Bir tepsinin içinde ılık süt ile ıslatılır. Temiz bir bez üzerine alınarak üzerine kesmik konulur. Sigara böreği gibi sarılır, bir tepsiye yerleştirilir. 2 litre süt ve 3 su bardağı toz şeker ile hazırlanan şerbetin bir kısmı üzerine dökülür. Ocak üzerinde tepsiyi çevirerek 15-20 dakika hafif ateşte pişirilir. Ocaktan alınır, kalan şerbet üzerine dökülür. Soğuduktan sonra servis yapılır.
 
EK BİLGİ:
 
Güllaç halk arasında ''Ölü Kefeni" olarak da adlandırılır.
 
imageimage

 
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
ISPARTALI VATANDAŞ İÇİN VALİLİK AÇIKLADI
Isparta il hıfzıssıhha kurulundan yeni kararlar...
Isparta Valiliği'nden önemli duyuru
Isparta'da jandarmadan dev operasyon
Isparta için ne gibi tam kapanma tedbirleri alındı?
Ispartalılar işte tam kapanma ile ilgili tüm detaylar bu haberde...
Tüm Türkiye'de tam kapanma! işte haberin detayları...
Rakamı gören şaşırdı! Altın fiyatları bir anda fırladı...
2 bin yıllık gelenek: ''Kök Boyama''
ISPARTA'DA AYNI GÜNDE 3 DEPREM!
Nidua Gelinlik- Saç ve Türban Tasarım: İyilik-Sağlık-Güzellik
Isparta Haber: SDÜ'den Kınama Mesajı
Isparta'da 23 Nisan Çocuk Tır’ı ile bayram coşkusu
Rektör Çarıkçı’nın “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” Mesajı
Sigara içenler bu habere dikkat! gerçek ortaya çıktı
Bakan Koca Bilim Kurulu toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu
Bakan Koca duyurdu: ''ciddi tedbirler gelebilir!
​Isparta Valisi Ömer SEYMENOĞLU’nun 23 Nisan mesajı
BAŞKAN VELİ GÖK’ÜN 23 NİSAN KUTLAMA MESAJI
Isparta'da bir köy muhtarı görevinden çıkarıldı
Isparta'da narkotik operasyon
Isparta için Valilik'ten yeni genelge
Elektrikli Süpürge Servisi Isparta Süpürge Dünyası
Emekliler Dikkat! Bankalar yarışa girdi işte şartlar...
80 ÇEŞİT ÇİÇEK VE BİTKİ TÜRÜ YETİŞTİRİLİYOR.
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Isparta'da doğa sporları resim sergisiIsparta'da doğa sporları resim sergisi
Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Isparta’da foto haberÇanakkale Savaşları Mobil Müzesi Isparta’da foto haber
‘BAHARA MERHABA’ ORYANTİRİNG YARIŞLARI‘BAHARA MERHABA’ ORYANTİRİNG YARIŞLARI
Aziz Şehidimiz İle Kahraman Gazimizin Madalya ve Beratları Tevcih EdildiAziz Şehidimiz İle Kahraman Gazimizin Madalya ve Beratları Tevcih Edildi
Çanakkale Zaferinin 106. Yıl dönümüzde Şehitlerimiz Isparta'da Saygı ve Minnet ile anıldıÇanakkale Zaferinin 106. Yıl dönümüzde Şehitlerimiz Isparta'da Saygı ve Minnet ile anıldı
Isparta Gülü ve Lavantası motifleri bahçedeki ağaçlara renk kattıIsparta Gülü ve Lavantası motifleri bahçedeki ağaçlara renk kattı
AVM’ler, marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar, kuruyemişçilerde denetimAVM’ler, marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar, kuruyemişçilerde denetim
Isparta'da doğa sporları resim sergisiÇanakkale Savaşları Mobil Müzesi Isparta’da foto haber‘BAHARA MERHABA’ ORYANTİRİNG YARIŞLARIAziz Şehidimiz İle Kahraman Gazimizin Madalya ve Beratları Tevcih EdildiÇanakkale Zaferinin 106. Yıl dönümüzde Şehitlerimiz Isparta'da Saygı ve Minnet ile anıldıIsparta Gülü ve Lavantası motifleri bahçedeki ağaçlara renk kattıAVM’ler, marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar, kuruyemişçilerde denetim
isparta-mobilya-magazasiisparta konteynerısparta gül lokumunidua Ispartaısparta gelinliknidua instagramnidua instagramnidua whatsAppısparta cam balkonısparta duşakabintürker kapındatürker kapındaISPARTA ONLİNE MAĞAZA AŞIŞVERİŞ SİTESİISPARTA AKTAR ISPARTA bilgisayar tamiriISPARTA egzoz tamiriISPARTA egzoz tamiriISPARTA cam balkon, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA uygun avm, ısparta kasap, ISPARTA sineklik, ISPARTA iç giyim, ISPARTA BOYA MALZEMELERİsüpürge toz torbası
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

ISPARTA'DA AYNI GÜNDE 3 DEPREM!ISPARTA'DA AYNI GÜNDE 3 DEPREM!25 Nisan 2021
Isparta'da bir köy muhtarı görevinden çıkarıldıIsparta'da bir köy muhtarı görevinden çıkarıldı22 Nisan 2021
Ispartalılar işte tam kapanma ile ilgili tüm detaylar bu haberde...Ispartalılar işte tam kapanma ile ilgili tüm detaylar bu haberde...27 Nisan 2021
Sigara içenler bu habere dikkat! gerçek ortaya çıktıSigara içenler bu habere dikkat! gerçek ortaya çıktı22 Nisan 2021
Isparta için Valilik'ten yeni genelgeIsparta için Valilik'ten yeni genelge22 Nisan 2021
Bakan Koca Bilim Kurulu toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulunduBakan Koca Bilim Kurulu toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu22 Nisan 2021
Antalya Kabak Tatlısı TescillendiAntalya Kabak Tatlısı Tescillendi22 Nisan 2021
Isparta Haber: SDÜ'den Kınama MesajıIsparta Haber: SDÜ'den Kınama Mesajı25 Nisan 2021
Isparta'da 23 Nisan Çocuk Tır’ı ile bayram coşkusuIsparta'da 23 Nisan Çocuk Tır’ı ile bayram coşkusu23 Nisan 2021
Rektör Çarıkçı’nın “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” MesajıRektör Çarıkçı’nın “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” Mesajı22 Nisan 2021
Isparta'da narkotik operasyonIsparta'da narkotik operasyon22 Nisan 2021
Isparta için ne gibi tam kapanma tedbirleri alındı?Isparta için ne gibi tam kapanma tedbirleri alındı?27 Nisan 2021
Isparta Valiliği'nden önemli duyuruIsparta Valiliği'nden önemli duyuru28 Nisan 2021
Bakan Koca duyurdu: ''ciddi tedbirler gelebilir!Bakan Koca duyurdu: ''ciddi tedbirler gelebilir!22 Nisan 2021
ISPARTA MUTFAĞI "Geleneksel Tatlarımızdan Seçmeler" 10ISPARTA MUTFAĞI "Geleneksel Tatlarımızdan Seçmeler" 1024 Nisan 2021
​Isparta Valisi Ömer SEYMENOĞLU’nun 23 Nisan mesajı​Isparta Valisi Ömer SEYMENOĞLU’nun 23 Nisan mesajı22 Nisan 2021
Isparta il hıfzıssıhha kurulundan yeni kararlar...Isparta il hıfzıssıhha kurulundan yeni kararlar...28 Nisan 2021
Tüm Türkiye'de tam kapanma! işte haberin detayları...Tüm Türkiye'de tam kapanma! işte haberin detayları...26 Nisan 2021
BAŞKAN VELİ GÖK’ÜN 23 NİSAN KUTLAMA MESAJIBAŞKAN VELİ GÖK’ÜN 23 NİSAN KUTLAMA MESAJI22 Nisan 2021
ISPARTA MUTFAĞI "Geleneksel Tatlarımızdan Seçmeler" 9ISPARTA MUTFAĞI "Geleneksel Tatlarımızdan Seçmeler" 923 Nisan 2021