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ISPARTA
Kısa çalışma ödeneğinin tarihi uzatıldı
Kısa çalışma ödeneğinin tarihi uzatıldı
ISPARTA
Tarih:
28.04.2021 20:14
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Kısa çalışma uygulaması, 1 Nisan'dan itibaren geçerli olmak üzere 30 Haziran'a kadar tüm sektörleri kapsayacak şekilde uzatıldı.
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