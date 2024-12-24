ISUBÜ’den Yusuf Dikeç’e Büyük Onur: Toplumsal Katkı Payesi Verildi

Türk atıcılık sporunun önde gelen ismi ve Paris 2024 Yaz Olimpiyatlarında Türkiye’ye bu branştaki ilk Olimpiyat madalyasını kazandıran Milli Sporcu Yusuf Dikeç, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nden (ISUBÜ) “Toplumsal Katkı Payesi” ödülüne layık görüldü.Isparta Belediyesi Kültür Merkezi’nde düzenlenen törene ISUBÜ Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Çatal, Belediye Başkan Yardımcısı Uğur Büyükçulcu, üniversite akademisyenleri, öğrenciler ve protokol üyeleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından başlayan törende konuşan Prof. Dr. Çatal, Yusuf Dikeç’in Türk sporuna yaptığı katkılardan övgüyle bahsetti.Prof. Dr. Çatal, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:“Yusuf Dikeç, Türkiye’ye atıcılık branşında Olimpiyat madalyası kazandıran ilk sporcu olarak tarihe geçti. Azmi, disiplini ve kararlılığı ile gençlerimize rol model olmaktadır. Sporun sadece rekabet değil, aynı zamanda bir yaşam biçimi olduğunu onun başarı hikayesinde görüyoruz. Kendisine teşekkür ediyor ve başarılarının devamını diliyoruz.”Üniversitenin Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ramazan Özçelik de, Yusuf Dikeç’in uluslararası başarılarının, Türk sporcusunun niteliklerini dünya çapında örnek gösterdiğini belirterek, ISUBÜ Senatosunun oy birliğiyle aldığı ödül kararını paylaştı.Yusuf Dikeç’e “Toplumsal Katkı Payesi” ödülü, ISUBÜ Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Çatal tarafından takdim edildi. Ödül töreninin ardından öğrencilerle bir söyleşi gerçekleştiren Dikeç, azim ve disiplinin başarıdaki önemini vurguladı.Milli sporcu konuşmasında, “Olimpiyat ruhu, insanın en doğal ve saf haliyle mücadele ettiği bir platformdur. Hayat bir mücadele, mücadeleyi bırakmayın. Sporla uğraşmak sadece bir başarı değil, bir yaşam tarzı ve mirastır. Çocuğuma bırakacağım en büyük miras, dünya şampiyonu bir babası olduğunu bilmesidir” ifadelerini kullandı.Dikeç, 2028 Olimpiyatları için çalışmalarına devam ettiğini belirterek, Isparta’ya 10 metre havalı tabanca poligonu kurulması çağrısında bulundu. Sporun gençler için önemini vurgulayan Dikeç, katılımcılara hayatın her alanında disiplin ve azimle ilerlemelerini tavsiye etti.Program, öğrencilerle karşılıklı soru-cevap bölümü ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.