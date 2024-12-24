Bakan Işıkhan’dan Asgari Ücret Açıklaması: Karar Bu Hafta Verilecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücretle ilgili merakla beklenen açıklamayı yaptı. Bakan Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun bu hafta perşembe veya cuma günü son toplantısını yaparak yeni asgari ücreti kamuoyuna duyuracaklarını belirtti.

Üç Toplantı Gerçekleştirildi, Rakam Henüz Açıklanmadı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, şimdiye kadar üç kez toplandı ancak herhangi bir rakam üzerinde anlaşmaya varılamadı. TÜRK-İŞ, son toplantının ardından yaptığı açıklamada işçilerin taleplerini net bir şekilde ifade etti. Sendika, enflasyon farkı ve refah payını içeren taleplerle asgari ücretin 29 bin 583 TL olması gerektiğini vurguladı.

Bakan Işıkhan: "Bu Hafta Açıklayacağız"

Bakan Işıkhan, sürecin tamamlanmak üzere olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Asgari ücreti bu hafta mutlaka açıklayacağız. Perşembe veya cuma günü komisyonu toplayarak nihai kararı vereceğiz."

Bu açıklama, milyonlarca çalışanın merakla beklediği sürecin tamamlanmaya yaklaştığını işaret ediyor.

Asgari Ücret Nasıl Belirleniyor?

Yasa gereği, asgari ücretin belirlenmesinde işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere toplam 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu yetkili. Bakanlığın belirlediği bir üyenin başkanlık yaptığı komisyon, toplantılarını en az 10 üyenin katılımıyla gerçekleştiriyor. Kararlar, oy çokluğuyla alınıyor ve eşitlik durumunda başkanın tarafı çoğunluğu sağlıyor.

Gözler Perşembe ve Cuma Gününe Çevrildi

İşçi ve işveren kesiminin taleplerinin masaya yatırılacağı dördüncü toplantının ardından yeni asgari ücretin açıklanması bekleniyor. Tüm gözler, bu kritik kararı beklemek üzere perşembe ve cuma gününe çevrildi.