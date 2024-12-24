Yayınevleri 7. Isparta Kitap Fuarı’ndan Memnun Ayrıldı

Isparta Belediyesi tarafından düzenlenen ve kitapseverleri yazarlarla buluşturan 7. Isparta Kitap Fuarı, yayınevlerinden tam not aldı. Gökkubbe Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşen fuar, 13 Aralık Cuma günü kapılarını açtı ve 22 Aralık Pazar akşamı sona erecek.Fuar kapsamında birçok yayınevi stant açarken, kitapseverler hem kitaplara hem de etkinliklere yoğun ilgi gösterdi. Yayınevi yetkilileri, organizasyonun mükemmelliği ve ziyaretçi sayısının fazlalığından duydukları memnuniyeti dile getirerek, fuarın düzenlenmesinde emeği geçen herkese, özellikle Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e teşekkürlerini sundular.Katılımcı yayınevleri, 7. Isparta Kitap Fuarı’nın yalnızca Isparta değil, çevre ilçelerden de büyük bir ilgi gördüğünü belirtti. Yayınevi yetkilileri, “Isparta’daki kitapseverler çok ilgili ve bilinçli. Fuar sayesinde kitaplarımızı tanıtma ve geniş bir okuyucu kitlesiyle buluşma şansı yakaladık. Daha önce birçok şehirde kitap fuarlarına katıldık, ancak buradaki kalabalık ve ilgi bizleri çok mutlu etti. Organizasyon harikaydı. Belediye başkanımız ve ekibine teşekkür ediyoruz,” ifadelerini kullandı.Yayınevleri, fuarın hem yerel okur-yazar buluşmalarını artırdığını hem de bölgeye kültürel bir değer kazandırdığını vurguladı. Fuara katılan kitapseverler ise, kitapların büyülü dünyasında yazarlarla bir araya gelmenin keyfini çıkarırken, etkinliklere olan yoğun katılım da dikkat çekti.Kitap fuarına yönelik bu yoğun ilginin, ilerleyen yıllarda daha geniş kapsamlı etkinliklerin düzenlenmesine öncülük etmesi bekleniyor.