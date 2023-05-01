Isparta Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında 4 gün süren Çocuk Festivali düzenledi. Festivalde çocuklar, kokulu taş saksı yapımı atölyesi, magnet buzdolabı süsü atölyesi, benim elektrik devrem atölyesi, kum boyama gibi birçok etkinliğe katılarak hem eğlendiler hem de el becerilerini geliştirdiler. Etkinlik alanında çocuklara 4 gün boyunca patlamış mısır ve pamuk şeker ikram edildi. Ayrıca aileler de etkinliklerde çocuklarını yalnız bırakmayarak onları beklediler. Çocuklar, etkinliklerin kendileri için çok güzel olduğunu belirterek belediyeye teşekkür etti. Aileler de festivali beğendiklerini dile getirip, emeği geçenlere teşekkür ettiler.