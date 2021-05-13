ISPARTA MUTFAĞI

"Geleneksel Tatlarımızdan Seçmeler"

Ramazan ayı boyunca hergün yöresel yemeklerimizden tariflerimiz olacak. Bugünkü tarifimiz "Peynir Baklavası"

Afiyet olsun...



PEYNİR BAKLAVASI

MALZEMELER 10-12 Kişilik-Hazırlama Süresi: 1 saal Pişirme Süıesi 40 dakika

♦ 2 Su Bardağı Süt İç Malzemesi;

♦ 2 Su Bardağı Sıvı Yağ ♦ 1,5 kilo Tuzsuz Taze Peynir

♦ 1 Fincan Sirke Şerbeti:

♦ 2 YumurtaÜ

♦ 2,5 kg Toz Şeker

♦ 1 Fiske Tuz

♦ 2 Litre Su

♦Un

♦ Yarım Limon

Üzeri İçin:

♦ Sıvı Yağ

YAPILIŞI

Peynir bir kabın içinde ovalanarak hazır hale getirilir.

Şeker ve su kaynatılarak şerbeti hazırlanır. Ocaktan alınmasına yakın içine 1 limon suyu sıkılır.

Süt, yağ, sirke, yumurta ve tuz karıştırılarak içerisine aldığı kadarı eklenir ve kulak memesi yumuşaldığında bir hamur yoğrulur. Hamurdan 10 adet küçük beze yapılır ve yumuşak kalması için bir poşet arasına konulur. Hazırlanan bezeler unlanarak tek tek yufka halinde ince bir şekilde açılır. Açılan yufkaların 5'i tepsiye döşenir. Üzerine önceden hazırlanan peynir yayılır. Kalan 5 beze de açılarak tepsiye döşendikten sonra üzerine kepçeyle yağ dökülerek, önceden ısıtılmış fırında veya mahalle fırınında üzeri kızarıncaya kadar pişirilir.

Soğuduktan sonra ılık şerbet üzerine dökülür. Şerbeti içine alınca servis yapılır.

SARI BURMA (OKLAVA ÇEKMESİ)

malzemeler

♦1 Su Bardağı Süt

♦Yarım Su Bardağı Sıvı Yağ

♦1 Çorba Kaşığı Sirke

♦1 Yumurta

♦1 Fiske Tuz

♦Un



10-12 Kişilik - Hazırlama Süresi: 2 saat Pişirme Süresi: 45 dk

İç Malzemesi İçin:

♦Ceviz Şerbeti:

♦2,5 kg Toz Şeker

♦2 Litre Su

♦Yarım Limon Üzeri İçin:

♦Sıvı Yağ



YAPILIŞI

Şeker ve su kaynatılarak şerbeti hazırlanır. Ocaktan alınmasına yakın içine limon suyu sıkılır.

Süt, yağ, sirke, yumurta ve tuz karıştırılarak içerisine aldığı kadar un eklenir ve kulak memesi yumuşaklığında bir hamur yoğrulur. Hamurdan küçük bezeler yapılır ve yumuşak kalması için bir poşet arasına konulur.

Hazırlanan bezeler unlanarak tek tek yufka halinde ince bir şekilde açılır. Açılan her yufkanın içine dövülmüş ceviz döşenerek, oklavayla rulo halinde sarılır. Oklava arasından çekilmeden, her iki tarafından buruşturulur ve oklava çekilir. Tahta üzerinde 5 cm ya da isteğe göre daha küçük kesilerek tepiye dizilir.