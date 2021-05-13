GÜCÜ ETKİSİNDE
ISPARTA OTO EKSPERTİZ

İŞTE ISPARTA MUTFAĞINDAN BAYRAMLIK TATLI TARİFLERİ

İŞTE ISPARTA MUTFAĞINDAN BAYRAMLIK TATLI TARİFLERİ
ISPARTA
G.Tarihi: 12.05.2021 15:01
0
Isparta Düğün Salonları
ISPARTA MUTFAĞI
"Geleneksel Tatlarımızdan Seçmeler"
Ramazan ayı boyunca hergün yöresel yemeklerimizden tariflerimiz olacak. Bugünkü tarifimiz "Peynir Baklavası"
Afiyet olsun...

PEYNİR BAKLAVASI
MALZEMELER10-12 Kişilik-Hazırlama Süresi: 1 saal Pişirme Süıesi 40 dakika
♦ 2 Su Bardağı Sütİç Malzemesi;
♦ 2 Su Bardağı Sıvı Yağ♦ 1,5 kilo Tuzsuz Taze Peynir
♦ 1 Fincan SirkeŞerbeti:
♦ 2 YumurtaÜ
♦ 2,5 kg Toz Şeker
♦ 1 Fiske Tuz
♦ 2 Litre Su
♦Un
♦ Yarım Limon
Üzeri İçin:
♦ Sıvı Yağ
 
YAPILIŞI
Peynir bir kabın içinde ovalanarak hazır hale getirilir.
 
Şeker ve su kaynatılarak şerbeti hazırlanır. Ocaktan alınmasına yakın içine 1 limon suyu sıkılır.
 
Süt, yağ, sirke, yumurta ve tuz karıştırılarak içerisine aldığı kadarı eklenir ve kulak memesi yumuşaldığında bir hamur yoğrulur. Hamurdan 10 adet küçük beze yapılır ve yumuşak kalması için bir poşet arasına konulur. Hazırlanan bezeler unlanarak tek tek yufka halinde ince bir şekilde açılır. Açılan yufkaların 5'i tepsiye döşenir. Üzerine önceden hazırlanan peynir yayılır. Kalan 5 beze de açılarak tepsiye döşendikten sonra üzerine kepçeyle yağ dökülerek, önceden ısıtılmış fırında veya mahalle fırınında üzeri kızarıncaya kadar pişirilir.
 
Soğuduktan sonra ılık şerbet üzerine dökülür. Şerbeti içine alınca servis yapılır.
 

image
 
SARI BURMA (OKLAVA ÇEKMESİ)
malzemeler
 
♦1 Su Bardağı Süt
 
♦Yarım Su Bardağı Sıvı Yağ
 
♦1 Çorba Kaşığı Sirke
 
♦1 Yumurta
 
♦1 Fiske Tuz
 
♦Un
 
10-12 Kişilik - Hazırlama Süresi: 2 saat Pişirme Süresi: 45 dk
 
İç Malzemesi İçin:
 
♦Ceviz Şerbeti:
 
♦2,5 kg Toz Şeker
 
♦2 Litre Su
 
♦Yarım Limon Üzeri İçin:
 
♦Sıvı Yağ
 
YAPILIŞI
Şeker ve su kaynatılarak şerbeti hazırlanır. Ocaktan alınmasına yakın içine limon suyu sıkılır.
 
Süt, yağ, sirke, yumurta ve tuz karıştırılarak içerisine aldığı kadar un eklenir ve kulak memesi yumuşaklığında bir hamur yoğrulur. Hamurdan küçük bezeler yapılır ve yumuşak kalması için bir poşet arasına konulur.
 
Hazırlanan bezeler unlanarak tek tek yufka halinde ince bir şekilde açılır. Açılan her yufkanın içine dövülmüş ceviz döşenerek, oklavayla rulo halinde sarılır. Oklava arasından çekilmeden, her iki tarafından buruşturulur ve oklava çekilir. Tahta üzerinde 5 cm ya da isteğe göre daha küçük kesilerek tepiye dizilir.
 
Üzerine kepçe ile yağ dökülerek önceden ısıtılmış fırında veya mahalle fırınında üzeri kızarıncaya kadar pişirilir. Soğuduktan sonra ılık şerbeti üzerine dökülür. Şerbet içine alınca servis yapılır.

image
ISPARTA TATLILARIISPARTA YÖRESEL TATLILARPEYNİR BAKLAVASI
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta Valisi Seymenoğlu’nun Ramazan Bayramı Mesajı
Isparta ''Akdeniz’in Sesi'' programında tanıtılıyor
İŞTE ISPARTA MUTFAĞINDAN BAYRAMLIK TATLI TARİFLERİ
Isparta Valisi Seymenoğlu Trafik Denetimine Katıldı
HES uygulamasında yeni dönem
BUGÜN HESAPLARA YATACAK KİM, NE KADAR ALACAK?
Isparta'da kömürde kızarmış piliç siparişi Bi Tavuk'ta
ISPARTA 32 SPOR TUR ATLADI
Isparta'da Gül çiçeği hasat sezonu başladı 2021
Isparta'da öğretim üyesi alımı ilanı
Isparta Valisi Ömer SEYMENOĞLU’nun Anneler Günü Mesajı
10 Mayıs'ta hesaplara yatacak
Bu ilacın koronavirüs tedavisinde kullanımı durduruldu
Isparta Pazar Yeri Kurulacak Yerler Yeni Liste
​Isparta Valisi Ömer SEYMENOĞLU’nun Kadir Gecesi Mesaj
Isparta'da kumara geçit yok! Emniyetten operasyon
Isparta Belediye Başkanı Kadir Gecesi MesajıISPARTA BELEDİYE BAŞKANI KADİR GECESİ MESAJI
Isparta’da 73 vatandaşın veresiye defteri kapatıldı
ISPARTA HIFZISSIHHA KARARLARI
Isparta’nın ‘gerçek ve doğal gül ürünleri’ yükselen değer Eylül Minel ‘e-ticaret’te
6 yıl erken emekli olmak için 4 yol! İşte şartlar...
ISPARTA'DA YÖRÜKLERİN GÖÇÜ BAŞLADI -YÖRÜKLERİN YAŞAMI
ISPARTA 32 SPOR MÜZESİ AÇILDI
Isparta'da ​pazar yerlerinde ne gibi tedbirler alınacak?
ISPARTA'DA EMNİYETTEN BÜYÜK OPERASYON
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

17 Günlük Tam Kapanma Başladı. Meydanlar, Sokaklar Boş Kaldı17 Günlük Tam Kapanma Başladı. Meydanlar, Sokaklar Boş Kaldı
Isparta'da doğa sporları resim sergisiIsparta'da doğa sporları resim sergisi
Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Isparta’da foto haberÇanakkale Savaşları Mobil Müzesi Isparta’da foto haber
‘BAHARA MERHABA’ ORYANTİRİNG YARIŞLARI‘BAHARA MERHABA’ ORYANTİRİNG YARIŞLARI
Aziz Şehidimiz İle Kahraman Gazimizin Madalya ve Beratları Tevcih EdildiAziz Şehidimiz İle Kahraman Gazimizin Madalya ve Beratları Tevcih Edildi
Çanakkale Zaferinin 106. Yıl dönümüzde Şehitlerimiz Isparta'da Saygı ve Minnet ile anıldıÇanakkale Zaferinin 106. Yıl dönümüzde Şehitlerimiz Isparta'da Saygı ve Minnet ile anıldı
Isparta Gülü ve Lavantası motifleri bahçedeki ağaçlara renk kattıIsparta Gülü ve Lavantası motifleri bahçedeki ağaçlara renk kattı
17 Günlük Tam Kapanma Başladı. Meydanlar, Sokaklar Boş KaldıIsparta'da doğa sporları resim sergisiÇanakkale Savaşları Mobil Müzesi Isparta’da foto haber‘BAHARA MERHABA’ ORYANTİRİNG YARIŞLARIAziz Şehidimiz İle Kahraman Gazimizin Madalya ve Beratları Tevcih EdildiÇanakkale Zaferinin 106. Yıl dönümüzde Şehitlerimiz Isparta'da Saygı ve Minnet ile anıldıIsparta Gülü ve Lavantası motifleri bahçedeki ağaçlara renk kattı
isparta-mobilya-magazasiisparta konteynerısparta gül lokumunidua Ispartaısparta gelinliknidua instagramnidua instagramnidua whatsAppısparta cam balkonısparta duşakabintürker kapındatürker kapındaISPARTA ONLİNE MAĞAZA AŞIŞVERİŞ SİTESİISPARTA AKTAR ISPARTA bilgisayar tamiriISPARTA egzoz tamiriISPARTA egzoz tamiriISPARTA cam balkon, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA uygun avm, ısparta kasap, ISPARTA sineklik, ISPARTA iç giyim, ISPARTA BOYA MALZEMELERİsüpürge toz torbası
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

Isparta’nın ‘gerçek ve doğal gül ürünleri’ yükselen değer Eylül Minel ‘e-ticaret’teIsparta’nın ‘gerçek ve doğal gül ürünleri’ yükselen değer Eylül Minel ‘e-ticaret’te07 Mayıs 2021
Isparta Pazar Yeri Kurulacak Yerler Yeni Liste Isparta Pazar Yeri Kurulacak Yerler Yeni Liste 08 Mayıs 2021
Isparta'da Mevsimlik İşçi Seyahat İzin Belgesi almakIsparta'da Mevsimlik İşçi Seyahat İzin Belgesi almak06 Mayıs 2021
10 Mayıs'ta hesaplara yatacak10 Mayıs'ta hesaplara yatacak08 Mayıs 2021
HES uygulamasında yeni dönemHES uygulamasında yeni dönem11 Mayıs 2021
Isparta'da Gül çiçeği hasat sezonu başladı 2021 Isparta'da Gül çiçeği hasat sezonu başladı 202110 Mayıs 2021
ISPARTA HIFZISSIHHA KARARLARIISPARTA HIFZISSIHHA KARARLARI07 Mayıs 2021
6 yıl erken emekli olmak için 4 yol! İşte şartlar...6 yıl erken emekli olmak için 4 yol! İşte şartlar...07 Mayıs 2021
ISPARTA'DA YÖRÜKLERİN GÖÇÜ BAŞLADI -YÖRÜKLERİN YAŞAMIISPARTA'DA YÖRÜKLERİN GÖÇÜ BAŞLADI -YÖRÜKLERİN YAŞAMI07 Mayıs 2021
Isparta’da 73 vatandaşın veresiye defteri kapatıldıIsparta’da 73 vatandaşın veresiye defteri kapatıldı08 Mayıs 2021
BUGÜN HESAPLARA YATACAK KİM, NE KADAR ALACAK?BUGÜN HESAPLARA YATACAK KİM, NE KADAR ALACAK?11 Mayıs 2021
Isparta'da kömürde kızarmış piliç siparişi Bi Tavuk'taIsparta'da kömürde kızarmış piliç siparişi Bi Tavuk'ta10 Mayıs 2021
ISPARTA'DA EMNİYETTEN BÜYÜK OPERASYONISPARTA'DA EMNİYETTEN BÜYÜK OPERASYON06 Mayıs 2021
Isparta'da ​pazar yerlerinde ne gibi tedbirler alınacak?Isparta'da ​pazar yerlerinde ne gibi tedbirler alınacak?06 Mayıs 2021
Isparta'da öğretim üyesi alımı ilanıIsparta'da öğretim üyesi alımı ilanı09 Mayıs 2021
ISPARTA 32 SPOR MÜZESİ AÇILDIISPARTA 32 SPOR MÜZESİ AÇILDI07 Mayıs 2021
ISPARTA 32 SPOR TUR ATLADI ISPARTA 32 SPOR TUR ATLADI10 Mayıs 2021
Isparta Valisi Seymenoğlu Trafik Denetimine KatıldıIsparta Valisi Seymenoğlu Trafik Denetimine Katıldı11 Mayıs 2021
Isparta'da tam kapanma döneminde aralıksız tam denetimIsparta'da tam kapanma döneminde aralıksız tam denetim06 Mayıs 2021
“Tavuğun büyüğü kazdır Hıdırellezden sonrası yazdır.”“Tavuğun büyüğü kazdır Hıdırellezden sonrası yazdır.”06 Mayıs 2021