Vali Seymenoğlu Trafik Denetimine Katıldı

Tam kapanma uygulaması içerisinde kutlayacağımız Ramazan Bayramı öncesinde denetim ve kontrol faaliyetleri arttırıldı.Sık sık il merkezinde ve ilçelerde yürütülen çalışmalara eşlik eden Vali Ömer Seymenoğlu da hem vatandaşları bilgilendiriyor hem de salgınla mücadeleye destek istiyor.Son olarak Gölcük yolu Polis kontrol noktasındaki çalışmaya katılan Vali Seymenoğlu Ramazan Bayramı öncesinde vatandaşların belgelerini kontrol ederek sürücü ve yolculardan seyahatlerinde trafik kurallarına ve salgın tedbirlerine uymalarını istedi, salgına karşı yürütülen mücadeleye verdikleri destekten dolayı da teşekkür etti.Kontrol noktasında mesai mefhumu gözetmeden canla başla çalışan görevilere teşekkür eden Vali Seymenoğlu görevlilerin de kendi sağlıkları için tedbirli olmalarını istedi.