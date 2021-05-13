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Isparta ''Akdeniz’in Sesi'' programında tanıtılıyor

Isparta ''Akdeniz’in Sesi'' programında tanıtılıyor
ISPARTA
G.Tarihi: 12.05.2021 15:34
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Isparta Düğün Salonları
Isparta ˈˈAkdeniz’in Sesiˈˈ programında tanıtılıyor
Güller ve Göller Bölgesi Ispartaˈnın geçmişten günümüze tüm değerleri, TRT Antalya Radyosu Akdeniz’in Sesi programında yayınlanan ˈAnılarda Ispartaˈ köşesinde anlatılıyor.
Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Gençˈin hazırlayıp sunduğu program, her hafta perşembe günü TRT Antalya Radyosu FM 100.6 frekansında dinleyicisi ile buluşuyor.
Programda; Ispartaˈnın somut ve somut olmayan tüm kültürel değerleri, ekonomik değerleri, iz bırakanlar, ilkler, bitki örtüsü, yaşayan insan hazineleri, coğrafi güzellikleri, sözlü kültürü, düğün ve ölüm gelenekleri, efsane ve hikayeleri, masal ve çocuk oyunları, yeme-içme kültürü, Yörük kültürü, eğitim, ilçe ve köylerdeki tüm değerleri ele alınıyor.
Program Eylül 2021 tarihine kadar her Perşembe 12.35 ve 12.50 arasında dinleyicisiyle buluşmaya devam edecek.
 
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