Hatice Kolçak Seçim Sonrası Olacakları Açıkladı: 'Elinde Altın ve Dolar Olanlar Dikkat'

Hatice Kolçak, seçim sonrasında yaşanacaklara dikkat çekerek piyasaya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Türkiye Merkez Bankası’nın 500 puanlık artışının şokunu yaşadığımız bir dönemde, Merkez Bankası para politika faizini 500 puan artırarak yüzde 50'ye çıkardı.

Piyasalar bu şok kararı yaşarken, döviz kurlarında kısa süreli bir düşüş yaşanmasının ardından tekrar eski seviyelere dönmeye başladı.

Seçim öncesi alınan bu karar, yatırımcıların kafasında soru işaretleri oluşturdu. Konuya ilişkin ünlü ekonomist Hatice Kolçak, önemli öngörülerde bulundu.

Seçim sonrası döviz kurunun ne olacağına dair tahminde bulunan Ekonomist Hatice Kolçak, ayrıca Merkez Bankası’nın kararını da değerlendirdi.

Faizi Artırmak Zorunda Kaldılar

Hatice Kolçak, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faiz kararını seçim sonrasında bir devalüasyon beklentisi olduğunu ve bu beklentiyi kırmak için faiz artırımı yapıldığını söyledi.

Merkez Bankası’nın faiz artışı kararının, "devalüasyon olmayacak" mesajı verdiğini ve bu sayede devalüasyon beklentisini kırmayı amaçladığını aktardı.

Seçimlere kısa bir süre kala yapılan bu faiz artışını Hatice Kolçak, "yapmak zorunda kaldılar" diyerek yorumladı. Öte yandan Kolçak, devalüasyon olmayacağını savundu.

Elinde Altın ve Dolar Olanlar Dikkat

31 Mart yerel seçimler sonrası döviz kurunda yaşanacak gelişmelere ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Hatice Kolçak, altın ve dolar fiyatlarının seçim sonrasında da artmaya devam edeceğini belirtti.

Enflasyon konusuna dikkat çeken Kolçak, doların en az enflasyon kadar artacağını ve bunun da enflasyona daha fazla katkıda bulunacağını belirtti. Ekonomist Kolçak, seçim sonrası piyasanın sıkılacağını belirtti.