Isparta'da Dereboğazı Yolunda Feci Kaza: 4 Ölü, 11 Yaralı

Dereboğazı Yolunda Feci Kaza: 4 Ölü, 11 Yaralı

Isparta-Antalya karayolu üzerinde bulunan ve sürücüler tarafından sık sık "Dereboğazı Yolu" olarak anılan güzergahta gece saatlerinde meydana gelen zincirleme trafik kazası faciayla sonuçlandı.

İlk olarak bölgeden gelen görüntülerle duyurduğumuz kazaya ilişkin detaylar netleşmeye başladı. Edinilen bilgilere göre kaza, Dereboğazı Karayolu üzerindeki Elsazı Köyü mevkiinde meydana geldi. Çok sayıda aracın karıştığı zincirleme kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybederken, 11 kişi de yaralandı.

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma, polis, itfaiye ve kurtarma ekibi sevk edildi. Ekipler tarafından araçlarda sıkışan yaralılara müdahale edilirken, yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle Isparta-Antalya karayolunda trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Olay yerinde uzun araç kuyrukları oluşurken, ekiplerin güvenlik önlemleri altında kurtarma ve inceleme çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

Kamuoyunda zaman zaman "ölüm yolu" olarak da gündeme gelen Dereboğazı güzergâhında meydana gelen kazanın kesin nedeni yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacak.

Hayatını kaybeden vatandaşların kimlik tespit çalışmaları ve yaralıların sağlık durumlarına ilişkin resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.







