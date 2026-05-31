Feci Kazanın Ardından Yeni Detaylar Ortaya Çıktı

Burdur’un Bucak ilçesinde dün meydana gelen ve bölgeyi yasa boğan zincirleme trafik kazasına ilişkin yeni bilgiler ortaya çıktı. Isparta-Antalya karayolunda yaşanan kazada 4 kişi hayatını kaybederken, 11 kişi de yaralandı.

Kaza, Bucak ilçesine bağlı Elsazı Köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre dört aracın karıştığı zincirleme trafik kazası sonrası olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Kazanın ardından araçlardan birinde yangın çıkarken, ekiplerin hızlı müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı.

Yaşanan faciada 32 GE 132 plakalı aracın sürücüsü İsmail Kır ile 07 FIK 54 plakalı aracın sürücüsü Furkan Kürşat Yıldız olay yerinde yaşamını yitirdi. Aynı araçta bulunan İnci Yıldız ve Ramazan Yıldız da kazada hayatını kaybedenler arasında yer aldı.

Kazada toplam 11 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılar arasında çocukların da bulunduğu öğrenildi.

Yetkililerden alınan bilgilere göre yaralılardan Esengül Kır, Kevser Bozer ve Miraç Ali Okunakoğlu'nun sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu ve hayati tehlikelerinin bulunduğu bildirildi.

Öte yandan kazayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda 32 ABS 038 plakalı otomobilin sürücüsü İbrahim Enes Olgun gözaltına alındı. Kazanın oluş nedeninin belirlenmesi için jandarma ekiplerinin ve bilirkişilerin çalışmaları sürüyor.

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü olarak sağlanan trafik akışı, araçların kaldırılması ve yol temizleme çalışmalarının ardından normale döndü.

Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiğini bildirdi.

