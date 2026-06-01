Rekor İhtimali Masada: Yaz Öncesi Uyarı

Türkiye genelinde yılın ilk aylarından itibaren etkisini gösteren yüksek sıcaklıkların yaz aylarında da devam etmesi beklenirken, uzmanlardan dikkat çeken değerlendirmeler geldi. Yapılan son tahminler, özellikle batı bölgelerinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların önümüzdeki aylarda da etkisini sürdürebileceğine işaret ediyor.

TMMOB Meteoroloji Mühendisleri Odası İzmir İl Temsilcisi Ayşegül Akıncı Yüksel, küresel ölçekte devam eden ısınma eğiliminin Türkiye'de de hissedildiğini belirterek, yaz döneminde sıcak hava dalgalarının yeniden gündeme gelebileceğini ifade etti.

Uzman değerlendirmelerine göre Marmara ve Ege Bölgesi, diğer bölgelere kıyasla daha sıcak bir döneme hazırlanıyor. Haziran, temmuz ve ağustos aylarını kapsayan projeksiyonlarda sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkabileceği belirtilirken, bazı bölgelerde geçmiş yıllardaki rekor seviyelerin yeniden gündeme gelme ihtimali bulunuyor.

Son yıllarda artan sıcak hava dalgalarının yalnızca günlük yaşamı değil, su kaynaklarını da doğrudan etkilediğine dikkat çekiliyor. Uzmanlar, uzun süre etkili olan yüksek basınç sistemlerinin kuraklık riskini artırdığına ve yağış rejimlerinde önemli değişikliklere neden olduğuna vurgu yapıyor.

Öte yandan yılın ilk aylarında görülen yoğun yağışların su kaynaklarına beklenen katkıyı tam olarak sağlayamadığı ifade edildi. Yağışların kısa sürede ve yüksek miktarda gerçekleşmesi nedeniyle suyun önemli bölümünün yer altı kaynaklarına ulaşamadan yüzey akışına dönüştüğü belirtiliyor.

Uzmanlar, önümüzdeki dönemde su tasarrufunun her zamankinden daha önemli hale geleceğini belirterek, bireysel ve kurumsal önlemlerin artırılması gerektiğini ifade ediyor. Özellikle yağmur suyu hasadı, damlama sulama sistemleri ve şebekelerdeki kayıp-kaçak oranlarının azaltılması gibi uygulamaların yaygınlaştırılmasının önemine dikkat çekiliyor.

İklim değişikliğinin etkilerinin her geçen yıl daha fazla hissedildiği Türkiye'de, uzmanlar sıcak hava dalgaları ve kuraklık riskine karşı hazırlıklı olunması gerektiğini vurguluyor.