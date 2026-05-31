Gökyüzü Bu Kez Sorkuncak'ta Renklendi

Isparta'nın Eğirdir ilçesine bağlı Sorkuncak Köyü, bu yıl 9'uncusu gerçekleştirilen Gül Hasadı ve Uçurtma Şenliği ile yüzlerce vatandaşı bir araya getirdi. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte çocuklar ve aileler unutulmaz bir gün yaşarken, gökyüzünü süsleyen uçurtmalar şenliğe ayrı bir güzellik kattı.

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen etkinlik kapsamında gün boyunca çeşitli programlar gerçekleştirildi. Halk oyunları gösterileri vatandaşlardan yoğun ilgi görürken, uçurtmaların gökyüzünde oluşturduğu görüntüler etkinliğin en dikkat çeken anları arasında yer aldı.

Şenliğe AK Parti Isparta Milletvekili Osman Zabun, Eğirdir Kaymakamı Ömer Çimşit, Eğirdir Dağ Komando Okulu Komutanı Tuğgeneral Ahmet Aşık, Isparta Belediye Başkan Yardımcıları Musa Macit ve Serkan Kaya'nın yanı sıra çok sayıda davetli ve vatandaş katıldı.

Etkinlik kapsamında Isparta Belediyesi de çocukları unutmadı. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in talimatıyla şenliğe katılan çocuklara 100 uçurtma dağıtıldı. Ayrıca alana kurulan çocuk oyun parkı sayesinde minikler gün boyunca eğlenceli vakit geçirdi.

Sorkuncak Köyü Muhtarı Muhammet Ali Ertürk, etkinliğin her geçen yıl daha geniş katılımla gerçekleştirildiğini belirterek katkı sunan kurumlara teşekkür etti. Uçurtma şenliğinin köyün önemli geleneklerinden biri haline geldiğini ifade eden Ertürk, etkinliğin birlik ve beraberlik duygularını güçlendirdiğini söyledi.

İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Ali Ertuğrul da bu tür organizasyonların vatandaşları bir araya getirdiğini vurgulayarak, çocukların mutluluğunun her şeye değer olduğunu ifade etti.

Isparta Belediye Başkan Yardımcısı Musa Macit ise Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in selamlarını ileterek, belediye olarak çocukların mutluluğuna katkı sunmaktan memnuniyet duyduklarını dile getirdi. Macit, etkinliğe destek veren tüm kişi ve kurumlara teşekkür etti.

Eğirdir Kaymakamı Ömer Çimşit ise organizasyonun gerçekleşmesinde emeği bulunan kurum ve kuruluşlara teşekkür ederek, bu tür etkinliklerin toplumun farklı kesimlerini bir araya getirdiğini söyledi.

AK Parti Isparta Milletvekili Osman Zabun da uçurtma şenliğinin çocuklar kadar yetişkinler için de anlam taşıdığını belirterek, etkinliğin geçmişe dair güzel hatıraları canlandırdığını ifade etti.

Konuşmaların ardından yüzlerce uçurtma aynı anda gökyüzüne bırakıldı. Rengârenk görüntülerin oluştuğu şenlikte vatandaşlar bol bol fotoğraf çekerken, çocukların heyecanı gün boyunca etkinlik alanına yansıdı. Sorkuncak'ta geleneksel hale gelen organizasyon, bu yıl da katılımcılara unutulmaz anlar yaşatarak sona erdi.

