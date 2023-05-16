Isparta'ya Uzay ve Havacılık Teknolojisi Alanında İlk Bilim Merkezi Açıldı!

Şehit Polis Mehmet Karacatilki Bilim Merkezi'nde Uzay ve Havacılık Atölyesi Öğrencileri Bekliyor!

Isparta'ya Özel Uzay ve Havacılık Alanındaki Bilim Merkezi Türkiye'nin Dikkatini Çekiyor!

Isparta, Türkiye'nin havacılık ve uzay teknolojileri alanında ilk Bilim Merkezi'ne ev sahipliği yapıyor. Şehit Polis Mehmet Karacatilki Bilim ve Sanat Merkezi Müdürlüğü, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün desteğiyle kurulan ve Isparta'da tek olan Uzay ve Havacılık Atölyesi ile öğrencilerini bekliyor.500 bin Türk Lirası destek alarak kurulan bu atölye, son teknoloji ekipmanlarla donatılm edilmiş olup, uzay ve havacılık alanında nitelikli insan kaynağının yetişmesini hedeflemektedir. Müfredat ise Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'nın koordinasyonunda TUSAŞ, ASELSAN, ROKETSAN, TEİ ve Türk Hava Kurumu Üniversitesi'ndeki uzman akademisyenler tarafından hazırlanmıştır.Isparta'nın bu önemli adımı, şehrin bilimsel ve teknolojik gelişimine büyük katkı sağlayacak ve gençlerin havacılık ve uzay alanındaki ilgilerini daha da artıracaktır. Şehit Polis Mehmet Karacatilki Bilim Merkezi'nin Uzay ve Havacılık Atölyesi, öğrencilere teorik bilginin yanı sıra uygulamalı beceriler kazandırmayı amaçlayarak geleceğin uzay ve havacılık sektörüne yetişmiş profesyoneller yetiştirecektir.Bu önemli haberle birlikte, Isparta'nın bilim ve teknoloji alanındaki başarıları ve gelişmeleri ülke genelinde dikkat çekmektedir. Uzay ve havacılık teknolojisi alanındaki bu bilim merkezi, Isparta'nın öğrencilerine eşsiz bir fırsat sunarak geleceğin uzay araştırmalarında ve havacılık sektöründe önemli bir rol oynamalarını sağlayacaktır.Isparta, Türkiye'nin bilim ve teknoloji alanındaki ilerlemesine katkı sağlayan önemli bir merkez haline gelirken, Şehit Polis Mehmet Karacatilki Bilim ve Sanat Merkezi'nin Uzay ve Havacılık Atölyesi ile birlikte öğrencilerin hayallerini gerçeğe dönüştürecekleri bir ortam sunulmuştur. Bu büyük adım, Isparta'nın gelecekteki uzay ve havacılık alanındaki başarılarının temelini oluşturacaktır.