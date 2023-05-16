Son Dakika Isparta Haberi: Senirce Göltaş Ortaokulu, Başarılı Okula Donanımlı Atölye İle Yeni Bir Döneme Hazır!

Senirce Göltaş Ortaokulu, Modern ve Zengin Eğitim Materyallerine Sahip Tekno Tasarım Atölyesi İle Göz Kamaştırıyor!

Öğrencilerin Proje Tabanlı Eğitimler İçin Kullanabileceği 450'den Fazla Parçadan Oluşan Atölye Hizmete Açıldı!

Senirce Göltaş Ortaokulu ve Güneykent Yunus Emre Ortaokulu, TÜBİTAK ve TEKNOFEST'te Elde Ettiği Derecelerle Gurur Veriyor!



Senirce Göltaş Ortaokulu'nun yeni Tekno Tasarım Atölyesi, bölgenin eğitim kalitesine ve öğrencilerin teknoloji alanındaki yeteneklerine önemli bir katkı sunacak. Bu tür donanımlı atölyelerin yaygınlaşmasıyla birlikte, Isparta'da yetişen gençlerin bilim ve teknolojiye olan ilgileri artacak, ülkemizin geleceğini şekillendiren inovasyon ve girişimcilik alanlarında daha da başarılı olacaklardır.

rişimi, öğrencilere sadece teorik bilgileri değil, aynı zamanda pratik becerileri de kazandırmayı hedefliyor. Tekno Tasarım Atölyesi, öğrencilerin bilim ve teknolojiye olan ilgilerini artırarak onları geleceğin teknolojik dönüşümüne hazırlamayı amaçlıyor. Senirce Göltaş Ortaokulu Müdürü, atölyenin açılışıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, öğrencilerin yenilikçi düşünce yapısını desteklemek ve onlara güncel teknolojileri kullanma imkanı sunmak için bu atölyeyi kurduklarını belirtti. Ayrıca, çevre okullardaki öğrencilerin de bu imkanlardan faydalanabileceğini vurguladı. Senirce Göltaş Ortaokulu'nun başarı dolu geçmişi, öğrencilerin proje tabanlı eğitimlerde gösterdiği üstün performans ve elde edilen başarılar, bölgedeki diğer okullar için de bir ilham kaynağı olmuştur. Bu nedenle, atölyenin diğer okullarla paylaşılması ve öğrencilerin ortak projeler yapmaları için işbirlikleri oluşturulması planlanmaktadır.Senirce Göltaş Ortaokulu'nun yeni Tekno Tasarım Atölyesi, bölgenin eğitim kalitesine ve öğrencilerin teknoloji alanındaki yeteneklerine önemli bir katkı sunacak. Bu tür donanımlı atölyelerin yaygınlaşmasıyla birlikte, Isparta'da yetişen gençlerin bilim ve teknolojiye olan ilgileri artacak, ülkemizin geleceğini şekillendiren inovasyon ve girişimcilik alanlarında daha da başarılı olacaklardır.

Senirce Göltaş Ortaokulu, Isparta'da başarılı bir okul olarak adını duyurmaya devam ediyor. Son olarak, modern ve zengin eğitim materyallerini içeren yeni bir Tekno Tasarım Atölyesi ile öğrencilere donanımlı bir eğitim ortamı sunuyor.Arduino Profesyonel Set, Microbit v2 Seti, 3D Yazıcı, Tozkoparan Robot Kiti, VR Gözlük, Mini Taşlama ve Gravür Seti, Çizim Tableti ve Kalemi, 37 Parça Sensör Paketi, Flex Sensör, Tornavida ve Havya Seti gibi yaklaşık 450'den fazla parçadan oluşan atölye, temel elektronik alanlarında proje tabanlı eğitimlerin verilmesi için özenle hazırlanmış durumda. Ayrıca atölyeden çevre okullardaki öğrencilerin de faydalanabileceği belirtiliyor.Senirce Göltaş Ortaokulu ve Güneykent Yunus Emre Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri, yıllardır hazırladıkları projeler ve elde ettikleri başarılarla takdir topluyor. Bilişim Teknolojileri Öğretmenleri Leyla Büyükgökoğlan ve Erdem Büyükgökoğlan rehberliğinde geliştirilen projeler, TÜBİTAK ve TEKNOFEST gibi ülkemizin önde gelen yarışmalarında davet ve dereceler elde etmeye devam ediyor.Bu önemli başarıların devamını sağlamak ve öğrencilere daha geniş imkanlar sunmak amacıyla, Senirce Göltaş Ortaokulu tam donanımlı bir Tekno Tasarım Atölyesi kurdu. Bu atölye, öğrencilerin yaratıcılıklarını geliştirmelerine, bilgi ve becerilerini pratikte uygulamalarına olanak sağlayarak geleceğin teknoloji liderleri olmalarına katkı sağlayacaktır.Senirce Göltaş Ortaokulu'nun bu örnek giririşimi, öğrencilere sadece teorik bilgileri değil, aynı zamanda pratik becerileri de kazandırmayı hedefliyor. Tekno Tasarım Atölyesi, öğrencilerin bilim ve teknolojiye olan ilgilerini artırarak onları geleceğin teknolojik dönüşümüne hazırlamayı amaçlıyor.Senirce Göltaş Ortaokulu Müdürü, atölyenin açılışıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, öğrencilerin yenilikçi düşünce yapısını desteklemek ve onlara güncel teknolojileri kullanma imkanı sunmak için bu atölyeyi kurduklarını belirtti. Ayrıca, çevre okullardaki öğrencilerin de bu imkanlardan faydalanabileceğini vurguladı.Senirce Göltaş Ortaokulu'nun başarı dolu geçmişi, öğrencilerin proje tabanlı eğitimlerde gösterdiği üstün performans ve elde edilen başarılar, bölgedeki diğer okullar için de bir ilham kaynağı olmuştur. Bu nedenle, atölyenin diğer okullarla paylaşılması ve öğrencilerin ortak projeler yapmaları için işbirlikleri oluşturulması planlanmaktadır.