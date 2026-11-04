Isparta'ya kar mı yağacak?

Isparta'ya kar mı yağacak?
ISPARTA
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Isparta'ya kar soğuğu geliyor! Gece sıcaklığı 10 derece düşecek

Isparta'da yağışlı hava yerini soğuk günlere bırakıyor. Hafta ortasından itibaren düşüşe geçecek sıcaklıkların hafta sonunda gece saatlerinde sıfırın altına inmesi bekleniyor. Meteoroloji tahminlerine göre kentte kış havası kendini hissettirecek.

Isparta'da kasım ayının ilk haftasında hava koşulları değişiyor. Yağışlı havanın etkisini sürdürdüğü kentte, önümüzdeki günlerde sıcaklıkların belirgin şekilde düşmesi bekleniyor. Özellikle hafta sonuna doğru gece sıcaklıklarında yaşanacak düşüş, kış mevsiminin yaklaşmakta olduğunu hissettirecek.

Meteoroloji tahminlerine göre Isparta'da 4 Kasım Çarşamba günü en yüksek sıcaklığın 17, en düşük sıcaklığın 8 derece olması bekleniyor. Perşembe günü sıcaklıkların 5 ila 16 derece arasında seyredeceği tahmin ediliyor.

Hafta sonunda sıcaklık sıfırın altına inecek

Cuma günü kentte sağanak yağışın yeniden etkili olması beklenirken, sıcaklıkların 2 ila 14 derece arasında değişeceği öngörülüyor.

Cumartesi günü ise soğuk hava daha fazla hissedilecek. Gündüz sıcaklığının 12 dereceye kadar gerilemesi beklenirken, gece saatlerinde termometrelerin sıfırın altında 1 dereceyi göstermesi tahmin ediliyor.

8 Kasım Pazar günü de soğuk hava etkisini sürdürecek. Gündüz 12 derece civarında olması beklenen sıcaklığın gece saatlerinde sıfırın altında 2 dereceye kadar düşeceği öngörülüyor.

Böylece gece sıcaklıklarında birkaç gün içerisinde yaklaşık 10 derecelik düşüş yaşanabilecek.

Isparta'ya kar mı yağacak?

Sıcaklıklardaki sert düşüş, Isparta'da kar yağışı ihtimalini de gündeme getirdi. Ancak mevcut tahminlerde Isparta merkezinde kar yağışı beklenmiyor. Yağışların hafta içinde yağmur ve sağanak şeklinde görülmesi, hafta sonuyla birlikte ise havanın açması öngörülüyor.

Vatandaşlara soğuk hava uyarısı

Özellikle gece ve sabah saatlerinde hissedilecek soğuk nedeniyle vatandaşların tedbirli olması gerekiyor. Sıcaklıkların sıfırın altına düşmesiyle birlikte yüksek kesimlerde don ve buzlanma riski de oluşabilecek.

Isparta'da önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının nasıl değişeceği ve yağışların seyrinin ne olacağı Meteoroloji Genel Müdürlüğünün güncel tahminleriyle takip edilecek.
 

Isparta 5 günlük hava tahmini

Tarih

En düşük

En yüksek

4 Kasım Çarşamba

8°C

17°C

5 Kasım Perşembe

5°C

16°C

6 Kasım Cuma

2°C

14°C

7 Kasım Cumartesi

-1°C

12°C

8 Kasım Pazar

-2°C

12°C

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