Isparta’da mutfak tüpüne 200 TL zam: fiyat 1.855 TL oldu

Kasım ayında mutfak tüpü fiyatlarına yeni zam geldi. 12 kilogramlık ev tüpünün fiyatı 200 TL artarak 1.855 TL’ye yükseldi. Son iki ayda yaşanan toplam artış ise 330 TL’ye ulaştı. Aralık ayında fiyatların 2 bin TL’yi aşabileceği konuşuluyor.

Türkiye genelinde artan yaşam maliyetleri vatandaşın bütçesini zorlamaya devam ediyor. Akaryakıttan temel gıda ürünlerine kadar birçok kalemde yaşanan fiyat artışlarına mutfak tüpü de eklendi. Kasım ayıyla birlikte tüp gaz fiyatlarına yeni zam yapılırken, özellikle doğal gaz kullanmayan hanelerin mutfak giderleri bir kez daha arttı.

3 Kasım 2026 itibarıyla güncellenen fiyat listelerine göre, 12 kilogramlık mutfak tüpünün fiyatı 1.655 TL’den 1.855 TL’ye yükseldi. Böylece ev tüpünde tek seferde 200 TL’lik artış yaşandı.

12 kilogramlık mutfak tüpü 1.855 TL oldu

Kasım ayında yapılan son fiyat güncellemesiyle birlikte 12 kilogramlık ev tüpünün satış fiyatı yaklaşık yüzde 12,1 oranında arttı.

Bazı bölgelerde ve bayilerde fiyatların 1.880 TL seviyesine ulaşabileceği belirtilirken, satış fiyatlarının bölgesel farklılık gösterebildiği ifade ediliyor.

İki ayda tüp fiyatına 330 TL zam geldi

Mutfak tüpündeki fiyat artışının boyutu son iki aylık süreçte daha net ortaya çıktı.

Eylül ayının başında yaklaşık 1.525 TL seviyesinde olan 12 kilogramlık mutfak tüpü, ekim ayında 1.655 TL’ye yükseldi. Kasım ayında gelen 200 TL’lik son zamla birlikte fiyat 1.855 TL’ye ulaştı.

Böylece iki aylık süreçte mutfak tüpünün fiyatı toplam 330 TL arttı. Bu artış yaklaşık yüzde 21,6’ya karşılık geliyor.

Küçük tüpün fiyatı da yükseldi

Zamdan 2 kilogramlık küçük tüpler de etkilendi. Daha önce 345 TL seviyesinde satılan küçük tüpün fiyatı 40 TL artarak 385 TL’ye çıktı.

Eylül ayının başından bu yana küçük tüpte yaşanan toplam fiyat artışı ise 65 TL oldu.

Isparta’da tüp kullanan vatandaşın mutfak masrafı artıyor

Mutfak tüpüne gelen son zam, Isparta’da doğal gaz altyapısı bulunmayan bölgelerde yaşayan ve evinde tüp gaz kullanan vatandaşları da yakından ilgilendiriyor.

Özellikle tüp gazla yemek pişiren aileler için her tüp değişiminde daha yüksek ödeme yapılması gerekecek. Tüp gaz kullanan küçük işletmeler de artan maliyetlerden etkilenecek.

Vatandaşlar açısından bir diğer önemli gider kalemini ise yeni tüp alımlarında