Isparta’da mutfak tüpüne 200 TL zam: fiyat 1.855 TL oldu

Isparta dahil Türkiye genelinde mutfak tüpüne 200 TL zam geldi. 12 kilogramlık tüp 1.855 TL’ye yükselirken iki aylık artış 330 TL oldu.

Isparta’da mutfak tüpüne 200 TL zam: fiyat 1.855 TL oldu
ISPARTA
79 Okunma
0

Isparta’da mutfak tüpüne 200 TL zam: fiyat 1.855 TL oldu

Kasım ayında mutfak tüpü fiyatlarına yeni zam geldi. 12 kilogramlık ev tüpünün fiyatı 200 TL artarak 1.855 TL’ye yükseldi. Son iki ayda yaşanan toplam artış ise 330 TL’ye ulaştı. Aralık ayında fiyatların 2 bin TL’yi aşabileceği konuşuluyor.

Türkiye genelinde artan yaşam maliyetleri vatandaşın bütçesini zorlamaya devam ediyor. Akaryakıttan temel gıda ürünlerine kadar birçok kalemde yaşanan fiyat artışlarına mutfak tüpü de eklendi. Kasım ayıyla birlikte tüp gaz fiyatlarına yeni zam yapılırken, özellikle doğal gaz kullanmayan hanelerin mutfak giderleri bir kez daha arttı.

3 Kasım 2026 itibarıyla güncellenen fiyat listelerine göre, 12 kilogramlık mutfak tüpünün fiyatı 1.655 TL’den 1.855 TL’ye yükseldi. Böylece ev tüpünde tek seferde 200 TL’lik artış yaşandı.

12 kilogramlık mutfak tüpü 1.855 TL oldu

Kasım ayında yapılan son fiyat güncellemesiyle birlikte 12 kilogramlık ev tüpünün satış fiyatı yaklaşık yüzde 12,1 oranında arttı.

Bazı bölgelerde ve bayilerde fiyatların 1.880 TL seviyesine ulaşabileceği belirtilirken, satış fiyatlarının bölgesel farklılık gösterebildiği ifade ediliyor.

İki ayda tüp fiyatına 330 TL zam geldi

Mutfak tüpündeki fiyat artışının boyutu son iki aylık süreçte daha net ortaya çıktı.

Eylül ayının başında yaklaşık 1.525 TL seviyesinde olan 12 kilogramlık mutfak tüpü, ekim ayında 1.655 TL’ye yükseldi. Kasım ayında gelen 200 TL’lik son zamla birlikte fiyat 1.855 TL’ye ulaştı.

Böylece iki aylık süreçte mutfak tüpünün fiyatı toplam 330 TL arttı. Bu artış yaklaşık yüzde 21,6’ya karşılık geliyor.

Küçük tüpün fiyatı da yükseldi

Zamdan 2 kilogramlık küçük tüpler de etkilendi. Daha önce 345 TL seviyesinde satılan küçük tüpün fiyatı 40 TL artarak 385 TL’ye çıktı.

Eylül ayının başından bu yana küçük tüpte yaşanan toplam fiyat artışı ise 65 TL oldu.

Isparta’da tüp kullanan vatandaşın mutfak masrafı artıyor

Mutfak tüpüne gelen son zam, Isparta’da doğal gaz altyapısı bulunmayan bölgelerde yaşayan ve evinde tüp gaz kullanan vatandaşları da yakından ilgilendiriyor.

Özellikle tüp gazla yemek pişiren aileler için her tüp değişiminde daha yüksek ödeme yapılması gerekecek. Tüp gaz kullanan küçük işletmeler de artan maliyetlerden etkilenecek.

Vatandaşlar açısından bir diğer önemli gider kalemini ise yeni tüp alımlarında

Yazdır
Yorumlar 0
Onay Bekleyenler 0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta'ya kar mı yağacak?
Isparta’da mutfak tüpüne 200 TL zam: fiyat 1.855 TL oldu
Kuyucak Lavanta Turizminde Fiyat Artışı ve Sürdürülebilirlik Krizi: "İlk İntiba Çok Önemli"
Isparta’da 3-4 Kasım elektrik kesintisi: 6 bölgede bakım yapılacak
Isparta’da 680 üniversite öğrencisine iş fırsatı: Günlük 1.375 TL
Isparta’da üreticilere 199 bin 616 marul fidesi desteği
Yalvaç’ta çiğ süt fiyatı 30 TL’ye yükseldi
Isparta’da taksicilerden Mehmet Yücedağ’a destek!
Isparta’da radar noktaları HAYAT 112 uygulamasında!
Isparta’da okul kantinleri tartışması: Sinan Aydın konuştu
Isparta’da hayalini gerçekleştirdi! Kadın otobüs kaptanı oldu
Dereboğazı yolunda zincirleme kaza! 3 araç çarpıştı
Isparta’da 13 yaşındaki çocuğa darp iddiası!
2027’de harçlara zam geliyor! Pasaport, ehliyet ve IMEI ücretleri ne kadar olacak?
Isparta’da Martı TAG tepkisi: Taksiciler eylem yaptı
Süleyman Demirel doğumunun 102'nci yılında anılıyor
Bedelli askerlik yapacaklara BES müjdesi! Yeni hak geliyor
15 yaş altına sosyal medya yasağı başladı! e-Devlet dönemi başladı
Isparta 32 Spor, Şanlıurfa'da 4-0 mağlup oldu
Isparta’da ekmek dağıtım aracı devrildi: 2 yaralı
Isparta’yı yasa boğan ölüm: 13 yaşındaki Ömer hayatını kaybetti
Akaryakıta peş peşe zam geliyor! Benzin ve motorin artacak
Elektrik faturalarında yeni dönem! 820 TL detayı
Doğal gazda yeni dönem: Isparta, Burdur ve Antalya'nın doğal gaz limitleri belli oldu
Isparta’da 1.259 öğrenciye İŞKUR Gençlik Programı fırsatı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

FOTO GALERİ

Isparta’da 29 Ekim coşkusu: Cumhuriyet Bayramı kutlamalarından karelerIsparta’da 29 Ekim coşkusu: Cumhuriyet Bayramı kutlamalarından kareler
Ölmeden önce görülesi yerlerÖlmeden önce görülesi yerler
En komik halleriyle 'yurdum insanları'En komik halleriyle 'yurdum insanları'
ET YİYEN ÜRKÜTÜCÜ BİTKİLERET YİYEN ÜRKÜTÜCÜ BİTKİLER
Yurdum insanından Karpuz SanatıYurdum insanından Karpuz Sanatı
Türkiye'de birbirinden komik ilanlarTürkiye'de birbirinden komik ilanlar
DÜNYANIN EN BÜYÜK YÜK TAŞIMA ARAÇLARIDÜNYANIN EN BÜYÜK YÜK TAŞIMA ARAÇLARI
Isparta’da 29 Ekim coşkusu: Cumhuriyet Bayramı kutlamalarından karelerÖlmeden önce görülesi yerlerEn komik halleriyle 'yurdum insanları'ET YİYEN ÜRKÜTÜCÜ BİTKİLERYurdum insanından Karpuz SanatıTürkiye'de birbirinden komik ilanlarDÜNYANIN EN BÜYÜK YÜK TAŞIMA ARAÇLARI
REKLAMLAR
POPÜLER HABERLER
Isparta’da yaşam alanlarına değer katan adres: NG Alüminyum
Isparta’da yaşam alanlarına değer katan adres: NG Alüminyum
Isparta oto lastik tamiri ve 7/24 yol yardım hizmeti: Lastikçi İbo
Isparta oto lastik tamiri ve 7/24 yol yardım hizmeti: Lastikçi İbo
Genç Odası Takımı Seçerken Kişisel Tarzı ve Günlük İhtiyaçları Birlikte Düşünün
Genç Odası Takımı Seçerken Kişisel Tarzı ve Günlük İhtiyaçları Birlikte Düşünün
Isparta Valiliği Basın Duyurusu
Isparta Valiliği Basın Duyurusu