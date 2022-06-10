Dünya Gül yağı üretiminin yüzde 82'sini karşılayan Isparta'yı bu yaz tatil rotalarına alan yerli ve yabancı turistler Gül ve Lavanta ürünleri almadan şehrimizden ayrılmıyor.
Aynı zamanda Isparta’nın Keçiborlu ilçesi Türkiye’deki lavanta üretiminde başı çekmektedir. Lavanta, doğal antioksidan kaynağı ve muhtemel bir gıda olarak kullanılıyor.
Isparta’nın Kuyucak Köyü’nün mor tarlalardan gelen doğal lavantalar Eylül Minel'de lezzete ve çok sevilen kozmetik ürünlerine dönüşüyor.
Yaz mevsiminin gelmesiyle Isparta'ya yurtdışından,Türkiye genelinden gelen çok sayıda yerli ve yabancı turist, bu ürünleri almadan ayrılmıyor. Eylül Minel'in Gül ve Lavanta kategorisinde yer alan ve kokusuyla ruhu derinden etkileyen %100 Dogal hakiki ürünler, bu yıl Isparta'ya gelen turistlerin ve gezginlerin ilgisini her geçen gün daha da çekiyor.
Kişisel bakım ürünlerinin yanısıra özellikle bu yıl ilimize gelen turistler Eylül Minel'in lokumlarını yedikten sonra memleketlerine bol bol götürüyor.
''Eylül Minel'in imal ettiği Isparta Lokumları
Glikoz, yapay tatlandırıcı ve koruyucu içermez.
Ürün siparişi vermek için: https://www.eylülminel.com
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Eylül Minel
Sanayi Mahallesi
3327 Sokak
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