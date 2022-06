“El uzattınız, gönüllerine gönül oldunuz”

Uluborlu İbrahim Etem Erbil Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde kalan bedensel ve zihinsel engelli bireyler, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’i ziyaret etti. Ziyarete Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı İlkay Türkoğlu, İbrahim Etem Erbil Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Selim Sönmez, merkez çalışanları ve özel bireyler katıldı.Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve eşi Şadiye Başdeğirmen tarafından ağırlanan özel bireyler, mutluluklarını dile getirdiler. Özel bireyler, “Burada bulunmaktan çok mutluyuz. Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin. Sizi Uluborlu’ya davet ediyoruz, bizi ağırladığınız için teşekkür ederiz” dediler.Günlük etkinlikler düzenlediklerini aktaran merkez öğretmenleri de kurum ve çalışmalarına ilişkin bilgiler verirken, “Bugün Eğirdir ilçemizde bir etkinlik vardı. Başkanımızın eşi Şadiye Hanım ile görüştükten sonra bize bu etkinliği yapmamızı sağladı, kendisine de teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.Uluborlu İbrahim Etem Erbil Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Selim Sönmez de “Sayın Başkanım bizlere zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz. Gençlerimize el uzatıp mutlu ettiğiniz, gönüllerine gönül olduğunuz için Allah’ta sizleri mutlu etsin. Sizlerle buluşmamıza vesile olan Şadiye Hanıma da ayrıca teşekkür ediyorum” görüşlerinde bulundu.Özel dostlarla bir arada olmaktan duyduğu memnuniyetini dile getiren Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ise, “Sayın müdürümüz ve görevli arkadaşlarımız sayesinde dostlarımız bugün etkinlik düzenlediler. Eğirdir’den sonra da Isparta’dalar. Bizler kendileriyle beraber olduk, sohbet ettik. Dostlarımızla her zaman canla, başla beraberiz. Her zaman kendileriyle bu güzellikleri yaşıyoruz. Bundan sonraki etkinliğimizi hep birlikte eksiksiz olarak yapacağız. Daha çok beraber olmak, daha güzel şeyleri yapmak, Isparta’mızın güzel yerlerini gezmek istiyoruz. Müdürümüzün, çalışan arkadaşlarımızın destekleriyle hep birlikte birlik beraberlik içerisinde etkinlikler yapmak isteriz. Sizleri Uluborlu’da ziyaret edeceğiz. Sizlere her zaman çok yakın olduğumuzu bilmenizi istiyorum. Ziyaretlerinizden dolayı çok teşekkür ediyorum” ifadelerinde bulundu.Ziyaret toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.