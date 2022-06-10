Orman Yangılarıyla Mücadele Toplantısı Yapıldı

Orman Yangınlarıyla Mücadele Toplantısı Vali Aydın Baruş Başkanlığında Orman Bölge Müdürlüğü’nde gerçekleştirildi. Toplantıya Garnizon Komutanı Albay Mustafa Kahraman, Belediye Başkan Yardımcısı Uğur Büyükçulcu, Orman Bölge Müdürü Rıfat Ataş ve ilgili kamu kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı.Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte orman yangınları açısından oluşan risklere karşı alınacak tedbirlerin detaylı bir şekilde görüşüldüğü toplantıda Vali Baruş, riskli bir döneme girildiğini söyleyerek bu kapsamda tüm kamu kurum ve kuruluşlarının orman yangınlarını önlemek adına denetim ve tedbirlerini en üst seviyeye çıkarması talimatı verdi.Vali Baruş, “Ormanlarımız; doğal dengeyi sağlaması, hava kirliliğini önlemesi, su rejiminin düzenlemesi, iklim yapısı üzerindeki etkisi ve erozyonu önlemesi gibi bir çok kolektif faydalarının yanında toplumun orman ürünlerine olan talebinin karşılanması bakımından da en önemli doğal kaynaklarındandır. Orman Yangınları, ekonomik yönden kayıplara sebep olmasının yanı sıra ekolojik denge üzerinde de olumsuz etkiler yaratmaktadır. Yaz aylarında havaların aşırı derecede ısınması göz önünde bulundurularak ormanlık bölgeler ile tarım arazilerinde insan ve araç yoğunluğunun artmasıyla birlikte kasten ya da kusurlu davranışlar nedeniyle orman yangınları meydana gelebilir. Bu hususlar göz önünde bulundurularak orman yangınlarının önlenmesi amacıyla ilgili tüm kurum ve kuruluşlar gerekli tedbirleri alacaktır. Tedbirlerin eksiksiz bir şekilde uygulanması noktasında hassasiyet gösterilecektir. Bu kapsamda; orman yangınlarıyla mücadele planlarının güncellenerek belediyeler, orman teşkilatı, AFAD ve yangın söndürmede görevli diğer kurum ve kuruluşlar arasında gerekli koordinasyon arttırılacaktır. Riskli alanlarda ve orman çevrelerinde kontroller ve denetimler sıklaştırılacaktır. Anız yakma başta olmak üzere vatandaşlarımızın orman yangını risklerine karşı dikkatli ve duyarlı olması bu açıdan bize büyük destek olacaktır” dedi.Ardından Orman Bölge Müdürlüğü’nün sunumunu dinleyen Vali Baruş, alınan önlemler ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının koordinasyonu gerektiren konuları hakkında görüş alış verişinde bulundu.