​Isparta'nın Yöresel Ürünleri Dijital Ortama Geçiyor - Isparta'da Dijital Dönüşüm Başladı - Yöresel Ürünleri Artık internet sitesinden satın alabileceksiniz...



TOBB, ISPARTA TİCARET BORSASI VE HEPSİBURADA İŞBİRLİĞİİLE YÖRESEL ÜRÜNLERİN DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜ BAŞLIYOR

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Isparta Ticaret Borsası ve Hepsiburada işbirliği HepsiTürkiye’den Yöresel Ürünler Programı kapsamında Isparta’ya has belirlenmiş yöresel ürün ve coğrafi işaret tescilli ürünlerin ön plana çıkması ve e-ticaret sistemi aracılığıyla daha geniş kitlelere ulaşması için çalışmalara başlandı. Bu çerçevede ürünlerini avantajlı şartlarla Hepsiburada.com platformu üzerinden satışa sunmak isteyen üyelerimizi, genç girişimcilerimizi ve kadın girişimcilerimizi bu fırsatı değerlendirmeye davet ediyoruz.

Isparta Ticaret Borsası irtibat numarası: 0246 232 53 60 / 232 83 60 / 232 66 74