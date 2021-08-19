Bugün, 19.08.2021 23:24
°C
Üye Girişi
Üye Ol
Toggle navigation
ISPARTA HABER AJANSI
BIST
1345
%1.13
USD
8,3255
%0.55
EURO
10,0324
%0.89
Altın
478,740
%0.26
ISPARTA
SON DAKİKA
BURDUR
ANTALYA
TÜRKİYE
Firma Rehberi
İlanlar
GALERİ
VİDEO
Anasayfa
ISPARTA
Isparta Meyve Yetiştiriciliği ve Tarım Teknolojileri Fuarı Açıldı
Isparta Meyve Yetiştiriciliği ve Tarım Teknolojileri Fuarı Açıldı
ISPARTA
Tarih:
19.08.2021 23:03
G.Tarihi:
19.08.2021 23:09
3 Okunma
0
Paylaş
0
Tweet
0
Paylaş
0
+1
-
+
FUAR AÇILDI - 2021
Isparta Meyve Yetiştiriciliği ve Tarım Teknolojileri Fuarı Gökkubbe Fuar Merkezinde başladı.
Fuar limiz tarım ve meyveciliğine önemli katkıda bulunacak.
Facebook
Twitter
Google+
Tumblr
Blogger
Yazdır
« Önceki Haber
PCR TESTİ DÖNEMİ BAŞLIYOR! ZORUNLU OLACAK!
Yorumlar
0
Onay Bekleyenler
0
Yorum Ekle
Facebook
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
TÜMÜ
FOTO GALERİ
EĞİRDİR TRİATLONU SONA ERDİ
ISPARTA'DA LAVANTA GÜNLERİ ŞENLİKLERİ YAPILDI 2021
Isparta'dan başlayan bisiklet festivalinden en güzel kareler
ISPARTA 32 SPOR ŞAMPİYON OLDU KUPAYI ALDI
Isparta'da 19 Mayıs Coşkuyla Kutlandı 2021
17 Günlük Tam Kapanma Başladı. Meydanlar, Sokaklar Boş Kaldı
Isparta'da doğa sporları resim sergisi
,
,
,
,
,
,
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam
ÇOK OKUNANLAR
ISPARTA'NIN GASTRONOMİ MERKEZİ - GASTRO ANTEP MUTFAĞI
17 Ağustos 2021
Kur'an Kursu öğrencilerine dini ve kültürel kitap hediye edildi
18 Ağustos 2021
Isparta Valiliği'nden önemli duyuru
16 Ağustos 2021
Isparta'da fabrikada Yangın...!
18 Ağustos 2021
EĞİRDİR TRİATLON YARIŞMALARI SONA ERDİ
15 Ağustos 2021
Kovid-19 hedef değiştirdi... rekor seviyeye ulaştı
16 Ağustos 2021
Isparta'da Sözleşmeli Personel Alım İlanı
16 Ağustos 2021
Son dakika haberi: ÖTV matrahları değişti
13 Ağustos 2021
TÜRKER AVM'DEN YENİ İNDİRİM...!
16 Ağustos 2021
ISPARTA'DA BİNLERCE SAZAN YAVRUSU GÖLE BIRAKILDI
19 Ağustos 2021
Isparta'da korona vakaları arttı
13 Ağustos 2021
Okullar 6 Eylül'de mi açılacak? MEB, 81 ile yüz yüze eğitim talimatı gönderdi
14 Ağustos 2021
ISPARTA'DA YAŞAYAN HERKESE ÖNEMLİ DUYURU
19 Ağustos 2021
Artık devlet karşılayacak!
16 Ağustos 2021
Türkiye'nin kıyı şeridi tamamen değişecek! 2100 yılında bizi neler bekliyor?
14 Ağustos 2021
EĞİRDİR'DE TRİATLON VE AQUATLON HEYECANI
14 Ağustos 2021
HABER: ÖTV matrahları değişti
13 Ağustos 2021
Borcu olanlar dikkat: Kredilerde yeni dönem başladı
13 Ağustos 2021
Bakan Koca aşıda ek doz gerektirmeyen durumları açıkladı
16 Ağustos 2021
Öğretmen atamaları ile ilgili önemli haber
18 Ağustos 2021
Son Dakika
RSS
Sitene Ekle
Haber Arşivi
Künye
İletişim
Facebook
Twitter
Copyright © 2021 ISPARTA HABER AJANSI. Tüm hakları saklıdır
Isparta en son dakika yerel haber sitesi. Merkez, 32, ajans, gazete, reklam ve Türkiye güncel internet siteleri haberleri için tıklayın Isparta Haber ve Reklam Ajansı. Türkiye, Şehir ve İlçelerdeki Son Dakika Gelişmeleri Haber Sitemizde.
Isparta Haber ve Reklam Ajansı
Isparta Haber
/
isparta haber
Gücü Etkisinde
Isparta son dakika
Isparta Haber Sitesi
Isparta Haber
Isparta Haberleri