Isparta'da protez tırnak, ipek kirpik ve microblading gibi işlemlerinin yapıldığı Sevsen Beauty Güzellik Merkezi, kısa sürede çoğu kadının gözdesi haline geldi.
Kirpik laminasyonu, kirpik liftingi, protez tırnak, kalıcı oje, bay-bayan manikür, protez jel dolgu bakımı, microblading, kalıcı eyeliner, kalıcı dipliner ve dudak renklendirme ve gençleştirme hizmetleri sunuluyor.
Güzellik Merkezinde yapılan işlemleri Sevsen Kirmitçi şöyle açıklıyor; ‘Kaşlarınızı yüzünüze göre, istenilen şekilde, detaylı ölçümler yapılarak şekillendiriyoruz. İpek Kirpik Uygulaması ile sizde istediğiniz kirpiklere kavuşabilirsiniz, İstenilen yoğunluk ve uzunlukta kirpik tasarımı, isteğinize göre yapılacaktır.’ İfadelerini kullandı.
Yapılan tüm işlemleri sevsen_baauty instagram sosyal medya hesabında yayınlayan Sevsen Kirmitçi, gelen müşteri yorumları ile sektörde oldukça başarılı olduğunu kanıtlamış durumda. Ayrıca uzman ekibi ve sunduğu kaliteli hizmet ile işlemlerinin uygun fiyatlarda olması ve haftanın yedi günü hizmet vermesi de bayanların gözünden kaçmadı. Isparta'nın en kaliteli ekipmanlarını kullanan Sevsen Beauty, yapılan yorumlara göre birçok kadının gönlünü fethetmiş durumda.
Sevsen Beauty rakiplerini kısa zamanda geri planda bırakarak ön plana çıkmayı başardı.
Nişanda, Düğünde, Törende, Mezuniyette... En Mutlu Günlerinizde Sevsen Beauty Güzellik Merkezi Sizinle...
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Sevsen Beauty hizmetleri hakkında detaylı bilgi almak için aşağıda verilen iletişim bilgilerini kullanabilirsiniz.
Adres: Yayla mahallesi Gültutan sitesi 1640 sokak
No:14 Kat:2 ISPARTA
Rezervasyon Telefon Numarası :0552 627 31 32
SEVSEN BEAUTY HİZMET BAŞLIKLARI GENEL OLARAK ŞÖYLE;
- EYELİNER
- KİRPİK LİFTİNG
- İPEK KİRPİK
- KAŞ PUDRALAMA
- KAŞ LAMİNASYONU
- DUDAK GENÇLEŞTİRME
- DUDAK RENKLENDİRME
- PROTEZ TIRNAK
- BAY-BAYAN MANİKÜR
- KALICI OJE
- MİCROBLADİNG