ISPARTA'DA GÜZELLİĞİN YENİ ADRESİ SEVSEN BEAUTY

Nişanda, Düğünde, Törende, Mezuniyette... En Mutlu Günlerinizde Sevsen Beauty Güzellik Merkezi Sizinle...

Isparta'da bayanların cazibe merkezi Sevsen Beauty...!

Sevsen Beauty ile ''Yeni Bir Sen'e Merhaba...!''

Sevsen Beauty hizmetleri hakkında detaylı bilgi almak için aşağıda verilen iletişim bilgilerini kullanabilirsiniz.

Adres:

Yayla mahallesi Gültutan sitesi 1640 sokak

No:14 Kat:2

Rezervasyon Telefon Numarası :

EYELİNER

KİRPİK LİFTİNG

İPEK KİRPİK

KAŞ PUDRALAMA

KAŞ LAMİNASYONU

DUDAK GENÇLEŞTİRME

DUDAK RENKLENDİRME

PROTEZ TIRNAK

BAY-BAYAN MANİKÜR

KALICI OJE

MİCROBLADİNG



















Isparta'da protez tırnak, ipek kirpik ve microblading gibi işlemlerinin yapıldığı Sevsen Beauty Güzellik Merkezi, kısa sürede çoğu kadının gözdesi haline geldi.Kirpik laminasyonu, kirpik liftingi, protez tırnak, kalıcı oje, bay-bayan manikür, protez jel dolgu bakımı, microblading, kalıcı eyeliner, kalıcı dipliner ve dudak renklendirme ve gençleştirme hizmetleri sunuluyor.Güzellik Merkezinde yapılan işlemleri Sevsen Kirmitçi şöyle açıklıyor;Yapılan tüm işlemleriinstagram sosyal medya hesabında yayınlayan Sevsen Kirmitçi, gelen müşteri yorumları ile sektörde oldukça başarılı olduğunu kanıtlamış durumda. Ayrıca uzman ekibi ve sunduğu kaliteli hizmet ile işlemlerinin uygun fiyatlarda olması ve haftanın yedi günü hizmet vermesi de bayanların gözünden kaçmadı. Isparta'nın en kaliteli ekipmanlarını kullanan Sevsen Beauty, yapılan yorumlara göre birçok kadının gönlünü fethetmiş durumda.Sevsen Beauty rakiplerini kısa zamanda geri planda bırakarak ön plana çıkmayı başardı.