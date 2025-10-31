Isparta’da Kaçak Elektronik Sigara Operasyonu: 1 Şüpheliye İşlem
Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürüttükleri çalışmalar neticesinde yeni bir operasyona imza attı.
Ekipler tarafından gerçekleştirilen operasyonda 29 adet kaçak elektronik sigara ele geçirildi.
Olayla ilgili olarak 1 şüpheli şahıs hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu çerçevesinde yasal işlem başlatıldı.
Emniyet yetkilileri, halk sağlığını tehdit eden ve haksız kazanç elde etmeyi amaçlayan kaçakçılık faaliyetlerine karşı mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini belirtti.
Kaynak: Isparta İl Emniyet Müdürlüğü