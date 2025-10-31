Isparta’da Aranan 3 Hükümlü Yakalandı: Toplam 6 Yıl 5 Ay Hapis Cezası
Isparta - Isparta Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 10 Eylül 2025 tarihinde düzenlenen operasyonda, uyuşturucu madde kullanmak suçundan kesinleşmiş hapis cezalarıyla aranan 3 şahıs yakalandı.
Yakalanan şahıslar:
- 2 yıl 8 ay hapis cezası bulunan 1 kişi,
- 2 yıl 1 ay hapis cezası bulunan 1 kişi,
- 1 yıl 8 ay hapis cezası bulunan 1 kişi.
Toplam 6 yıl 5 ay kesinleşmiş cezası olan şahıslar, gözaltına alınarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
Isparta Emniyet Müdürlüğü