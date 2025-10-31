Isparta’da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheliye Adli İşlem
Isparta İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Yunus Timleri tarafından 26 Eylül 2025 tarihinde gerçekleştirilen denetim ve kontrollerde, 5,32 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.
Olayla ilgili olarak 3 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.
Emniyet yetkilileri, uyuşturucuyla mücadelede toplumun desteğinin büyük önem taşıdığını vurgulayarak, vatandaşların şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezi’ne veya UYUMA uygulaması üzerinden bildirmelerini hatırlattı.
Ayrıca, Narvas Projesi kapsamında yapılan tüm ihbarların titizlikle değerlendirildiği belirtildi.
Kaynak: Isparta İl Emniyet Müdürlüğü