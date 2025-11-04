Isparta’da Kaçak Elektronik Sigara Operasyonu
Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 30 Ekim 2025 tarihinde il merkezinde gerçekleştirilen operasyonda, kaçak elektronik sigara ürünleri ele geçirildi.
Ekiplerce yapılan çalışmalar sonucunda bir iş yerinde gerçekleştirilen aramada; 64 paket elektronik sigara kartuşu, 7 adet elektronik sigara cihazı, 3 adet elektronik sigara coil’i, 6 paket elektronik sigara başlığı, 3 adet powerbank, 6 adet tuşlu cep telefonu ve 1 adet dokunmatik akıllı cep telefonu bulundu.
Operasyon kapsamında yakalanan 1 kişi hakkında, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu çerçevesinde adli işlem başlatıldı.
Isparta Emniyet Müdürlüğü, halkın huzuru ve güvenliği için kaçakçılıkla mücadele çalışmalarının kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.