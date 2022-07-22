Son günlerde tüm bayanlar için çok trend ve popüler bir uygulama olan ipek kirpik işlemi Isparta'da da yapılıyor.
Etkileyici ve muhteşem bakışlar için ise bayanların sırrı Isparta'da Sevsen Beauty Güzellik Merkezi. Hacimli ve uzun kirpikler için Isparta'da tek adres Sevsen Beauty...
"Gözler ruhun penceresidir… Görmenin, keşfetmenin, bakarak hissetmenin ve güzelliğin kapılarını aralarlar. Gözlerin en şık aksesuarı ve tamamlayıcısı ise kirpiklerdir. Bakışların anlamını, derinliğini karakterize eder ve onları özel kılar.''
Kirpiklerin; gözlerin ve güzelliğin bütünleyici eşi olduğunu vurgulayan Sevsen Beauty yetkilisi ve güzellik uzmanı Sevsen Kirmitçi, ipek kirpik yöntemlerini anlattı.
İpek kirpik nedir?
İpek kirpik, içerdiği ipek ve ipeksi yumuşaklık nedeniyle kullanılan malzemeye ve yapılan uygulamaya verilen genel isimdir. Gerçek kirpiklerin üzerine uygulanan ipek kirpik, gürleştirme ve güçlendirme işlemidir. Saf ipekten elde edilen kirpikler, gözlerin yapısına uygun olarak tek tek özel medikal yapıştırıcı ile yapıştırılır. Kişinin ihtiyaç ve beklentilerine göre hazırlanan kirpikler, kısa veya seyrek şeklinde olabilir. Ortaya çıkan sonuç, kişinin mevcut kirpik yoğunluğuna göre değişiklik göstermekle birlikte istenilen hacme ulaşmak için farklı şekil ve boyutlarda ipek kirpikler kullanılabilir.
İpek kirpik uygulamasının avantajları nelerdir?
- Gözlerin derinliğini ortaya çıkaran kirpiklere hacim verir.
- Günün her saati takma kirpik etkisi yaratır.
- Makyaj süresini kısaltır.
- Rimel sürmeden bile dolgun kirpikler sağlar.
- Her zaman bakımlı ve canlı bir görünüm yaratır.
- İpekten yapılması sebebiyle oldukça hafiftir, rahatsızlık vermez.
- Kişinin kendi kirpiklerine zarar vermez.
- Tamamen steril bir ortamda uzman kişilerce yapıldığından güvenilir bir uygulamadır.
Eğer ipek kirpik yaptırmak isteyen kişinin gözleriyle ilgili bir sağlık problemi yoksa bu işlemi uygulamasında bir sakınca yoktur. Ayrıca;
- Kısa kirpiklere sahip olanlar
- Seyrek kirpiklere sahip olanlar
- Kirpiklerine kıvrımlı bir görünüm vermek isteyen kişiler
- Kirpikleri aşağı doğru bakan kişiler
- Rimel gibi makyaj ürünlerine alerjisi olan kişiler ipek kirpik uygulamasını kolaylıkla tercih edebilir.
Adres: Yayla mahallesi Gültutan sitesi 1610 sokak
No:14 Kat:2 ISPARTA ( Meydan AVM arkası Belediye Kültür Merkezi yanı )
Randevu Telefon Numarası :0552 627 31 32
İŞTE SEVSEN BEAUTY'NİN ÖNE ÇIKAN HİZMETLERİ
- Protez Tırnak
- Microblading Kaş Tasarımı
- Kaş Pudralama
- Dudak Renklendirme
- Dudak Vitamini
- Dipliner / Eyeliner
- İpek Kirpik
- Kirpik Lifting / Kaş Laminasyonu
- Bay- Bayan Manikür / Pedikür
- Kalıcı Oje
- Kaş / Bıyık Alma