ETKİLEYİCİ VE MUHTEŞEM BAKIŞLAR İÇİN SEVSEN BEAUTY

İpek kirpik nedir?

İpek kirpik uygulamasının avantajları nelerdir?

Gözlerin derinliğini ortaya çıkaran kirpiklere hacim verir.

Günün her saati takma kirpik etkisi yaratır.

Makyaj süresini kısaltır.

Rimel sürmeden bile dolgun kirpikler sağlar.

Her zaman bakımlı ve canlı bir görünüm yaratır.

İpekten yapılması sebebiyle oldukça hafiftir, rahatsızlık vermez.

Kişinin kendi kirpiklerine zarar vermez.

Tamamen steril bir ortamda uzman kişilerce yapıldığından güvenilir bir uygulamadır.

İpek kirpik kimlere uygulanır?

Kısa kirpiklere sahip olanlar

Seyrek kirpiklere sahip olanlar

Kirpiklerine kıvrımlı bir görünüm vermek isteyen kişiler

Kirpikleri aşağı doğru bakan kişiler

Rimel gibi makyaj ürünlerine alerjisi olan kişiler ipek kirpik uygulamasını kolaylıkla tercih edebilir.

Adres:

Meydan AVM arkası Belediye Kültür Merkezi yanı

Randevu Telefon Numarası

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Dudak Vitamini

Dipliner / Eyeliner

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Kirpik Lifting / Kaş Laminasyonu

Bay- Bayan Manikür / Pedikür

Kalıcı Oje

Kaş / Bıyık Alma

Son günlerde tüm bayanlar için çok trend ve popüler bir uygulama olan ipek kirpik işlemi Isparta'da da yapılıyor.Etkileyici ve muhteşem bakışlar için ise bayanların sırrı Isparta'da Sevsen Beauty Güzellik Merkezi. Hacimli ve uzun kirpikler için Isparta'da tek adres Sevsen Beauty...Kirpiklerin; gözlerin ve güzelliğin bütünleyici eşi olduğunu vurgulayan Sevsen Beauty yetkilisi ve güzellik uzmanı Sevsen Kirmitçi, ipek kirpik yöntemlerini anlattı., içerdiği ipek ve ipeksi yumuşaklık nedeniyle kullanılan malzemeye ve yapılan uygulamaya verilen genel isimdir. Gerçek kirpiklerin üzerine uygulanan ipek kirpik, gürleştirme ve güçlendirme işlemidir. Saf ipekten elde edilen kirpikler, gözlerin yapısına uygun olarak tek tek özel medikal yapıştırıcı ile yapıştırılır. Kişinin ihtiyaç ve beklentilerine göre hazırlanan kirpikler, kısa veya seyrek şeklinde olabilir. Ortaya çıkan sonuç, kişinin mevcut kirpik yoğunluğuna göre değişiklik göstermekle birlikte istenilen hacme ulaşmak için farklı şekil ve boyutlarda ipek kirpikler kullanılabilir.Eğer ipek kirpik yaptırmak isteyen kişinin gözleriyle ilgili bir sağlık problemi yoksa bu işlemi uygulamasında bir sakınca yoktur. Ayrıca;