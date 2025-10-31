Isparta'da Toplum Yararına Program Başlıyor: 100 Kişiye 6 Aylık İstihdam Fırsatı

Isparta - Isparta Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde, Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında 6 ay süreli 100 kişilik istihdam programı düzenlenecek.

Programa katılmak isteyen vatandaşlar, başvuru tarihleri arasında e-Devlet, ALO 170 hattı, www.iskur.gov.tr e-şube veya doğrudan İl Müdürlüğü'ne gelerek başvuruda bulunabilecek.

Katılım Şartları Neler?

Programa katılabilmek için şu şartlar aranacak:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

İŞKUR'a kayıtlı olmak,

18 yaşını tamamlamış olmak,

Emekli veya malul aylığı almamak (sürekli iş göremezlik ödeneği alanlar hariç),

Öğrenci olmamak (açık öğretim öğrencileri hariç; uzaktan eğitim alanlar katılamaz),

SGK kapsamında belirli sigorta kollarında (4/a, 4/c ve isteğe bağlı hariç 4/b) sigortalı olmamak.

Ayrıca, tarımsal faaliyette bulunanlar, çıraklar, stajyer öğrenciler, bursiyerler ve kısmi zamanlı çalışan öğrenciler gibi belirli gruplar sigortalı sayılmamak şartıyla programa katılabilecek. Mesleki eğitim sınırlaması bulunmuyor.

Gelir Kriteri ve İstisnalar

Aynı adreste oturanların toplam aylık kazancı, net asgari ücretin 1,5 katını aşmamalı. Yurtlar, sığınma evleri ve 6284 sayılı Kanun kapsamında kimlik bilgileri gizlenenler bu kriterden muaf tutulacak.

Başvuru ve katılım şartlarının program süresince korunması zorunlu.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Isparta Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü