Isparta’da Uyuşturucu Suçundan Aranan Şahıs Bekçiler Tarafından Yakalandı

Isparta’da Çarşı ve Mahalle Bekçileri, gece devriyesi sırasında dikkatli çalışmalarıyla aranan bir şahsı yakaladı.

13 Ekim 2025 günü saat 03.20 sıralarında yapılan kontrollerde, “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama” suçundan 11 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edilen bir şahıs gözaltına alındı.

Yakalanan hükümlü, gerekli işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Kaynak: Isparta İl Emniyet Müdürlüğü



