### Isparta’da “Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek” Etkinliği: 430 Öğrenciye Eğitim
**Isparta** - 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası’nın 7. günü kapsamında, “Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek” temalı etkinlik 9 Eylül 2025 tarihinde Isparta Merkez Selahattin Seçkin İlkokulu’nda gerçekleştirildi.
Sağlık Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında 18 Nisan 2025’te imzalanan **“Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek” Okul Sağlığı Hizmetleri İş Birliği Protokolü** doğrultusunda düzenlenen programa;
- İl Milli Eğitim Müdürü **Recai Ocak**,
- İl Sağlık Müdürü **Dr. Mustafa Serhat Küçükçoşkun**,
- Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı **Uzm. Dr. Güllü Akbaydoğan Dündar**
katıldı.
**430 öğrenciye 10 istasyonda eğitim**
Okul bahçesinde kurulan istasyonlarda;
- 112 Acil Sağlık Hizmetleri,
- Afet Bilinci ve UMKE,
- Aile Hekimliği,
- Ağız ve Diş Sağlığı,
- Sağlıklı Beslenme,
- Fiziksel Aktivite,
- Kişisel Hijyen,
- Bulaşıcı Hastalıklardan Korunma
konuları işlendi.
Öğrencilere; diş fırçalama teknikleri, sağlıklı besinler, su tüketiminin önemi, hareketli yaşam, düzenli sağlık kontrolleri, ekran süresi sınırlaması, hijyen kuralları, çocuk güvenliği ve 112’nin doğru kullanımı anlatıldı. Ambulans ve UMKE araçları tanıtıldı, içindeki cihazlar gösterildi.
Tüm öğrencilere el broşürü, elma ve su dağıtıldı. **171 öğrenciye “Sağlık Elçisi Belgesi”** verilerek, öğrendiklerini çevresiyle paylaşmaları teşvik edildi.
*Dr. Mustafa Serhat Küçükçoşkun*
*Isparta İl Sağlık Müdürü*
