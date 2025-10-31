Isparta’da Aranan Hükümlülere Operasyon: İki Kişi Cezaevine Gönderildi
Isparta - Isparta Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde yürüttüğü eş zamanlı çalışmalarla aranan şahıslara yönelik başarılı bir operasyon gerçekleştirdi. 8 Eylül 2025 tarihinde düzenlenen baskınlarda, uyuşturucu suçlarından kesinleşmiş hapis cezaları bulunan iki hükümlü kıskıvrak yakalandı.
Edinilen bilgiye göre;
- Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak suçundan 3 yıl 6 ay hapis cezası kesinleşen bir şahıs,
- Aynı suçtan 2 yıl 1 ay hapis cezasıyla aranan bir diğer şahıs,
gözaltına alınarak adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.
Emniyet kaynakları, uyuşturucuyla mücadele kapsamında aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi. Vatandaşların ihbar ve desteklerinin operasyonların başarısında önemli rol oynadığı vurgulandı.
ISPARTA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ