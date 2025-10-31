Isparta’da Uyuşturucu Operasyonu: 186 Hap Ele Geçirildi

Isparta İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu tacirlerine yönelik istihbarı çalışmalar kapsamında önemli bir operasyona imza attı.

Alınan bilgiye göre, Antalya’dan Isparta’ya uyuşturucu hap getirileceği öğrenildi. Bu kapsamda 15 Ekim 2025 günü Gönen İlçesi Havalimanı Yol Kontrol Noktasında düzenlenen operasyonda, (E.B.) isimli şahsın üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada 186 adet uyuşturucu hap ele geçirildi ve şüpheli gözaltına alındı.

Jandarma yetkilileri, bölgede halkın huzur ve güvenliğini sağlamak ve uyuşturucu ile mücadeleyi sürdürmek amacıyla operasyonel faaliyetlerin artarak devam edeceğini belirtti.

Kaynak: Isparta İl Jandarma Komutanlığı