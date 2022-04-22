23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızın heyecan ve coşkusunu çocuklarımızla birlikte yaşıyoruz. Bugün Naşide Halil Gelendost İlkokulu öğrencilerimizi misafir ettik. Meryem Korkmaz kızımıza, Belediye Başkanlığı makamımızı teslim ederken, istek ve taleplerini ilgili birimlere ilettik. Ardından Meryem Korkmaz başkanlığında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Özel Meclis Toplantımızı gerçekleştirdik ve şehrimiz ile çocuklarımız adına önemli kararlara imza attık.Gazi Mustafa Kemal Atatürk, “Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, değerli olduğunu düşünerek, ona göre çalışınız. Sizlerden çok şey bekliyoruz.” diyerek sizlere verdiği önemi göstermiştir.Sevgili çocuklar;Sizlerin gözlerinizdeki ışık, yüreklerinizde taşıdığınız umutlarınız, ülkemizin geleceği adına bizlere güç vermektedir.Bu vesileyle; Türkiye Büyük Millet Meclisinin 102. kuruluş yıldönümü ile tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyorum.Isparta Belediye BaşkanıŞükrü Başdeğirmen