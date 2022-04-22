Gazi Mustafa Kemal Atatürk, “Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, değerli olduğunu düşünerek, ona göre çalışınız. Sizlerden çok şey bekliyoruz.” diyerek sizlere verdiği önemi göstermiştir.
Sevgili çocuklar;
Sizlerin gözlerinizdeki ışık, yüreklerinizde taşıdığınız umutlarınız, ülkemizin geleceği adına bizlere güç vermektedir.
Bu vesileyle; Türkiye Büyük Millet Meclisinin 102. kuruluş yıldönümü ile tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyorum.
Isparta Belediye Başkanı
Şükrü Başdeğirmen