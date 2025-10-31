Isparta’da TEKNOFEST Heyecanı: Eğirdir ve Yalvaç’ta Öğretmen Seminerleri Başladı

Isparta - Isparta Valiliği koordinasyonunda, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, T3 Vakfı ve Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) iş birliğiyle düzenlenen TEKNOFEST Eğitimleri, 9 Eylül 2025 itibarıyla Eğirdir ve Yalvaç ilçelerinde başladı.

Eğirdir, Yalvaç, Aksu, Yenişarbademli, Gelendost ve Şarkikaraağaç ilçelerindeki ortaokul ve lise öğretmenlerine yönelik seminerlerde;

TEKNOFEST yarışma kültürü,

Proje hazırlama süreçleri,

Değerlendirme kriterleri,

Öğrencilere rehberlik yöntemleri

konuları ele alınıyor.

Seminerlerin amacı, öğretmenlerin teknolojik farkındalığını artırmak ve onları proje üretiminde etkin kılmak. Isparta’nın 2025-2026 TEKNOFEST döneminde nitelikli, dereceye giren projelerle öne çıkması hedefleniyor.

Milli Teknoloji Hamlesine Öğretmen Katkısı

Eğitimler, öğretmenlerin öğrencileri daha bilinçli yönlendirmesini sağlayarak sürdürülebilir başarıların temelini oluşturacak. Eylül ayı boyunca diğer ilçelerde de devam edecek programlar, uzman akademisyenler ve TEKNOFEST temsilcileri tarafından destekleniyor.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.