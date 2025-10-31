Isparta’da Uyuşturucu Suçlarından Aranan 2 Şahıs Yakalandı
Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 14 Ekim 2025 tarihinde il genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında iki kişiyi daha cezaevine teslim etti.
Yapılan operasyonlarda,
“Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak” suçundan 9 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs,
Aynı suçtan 3 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir diğer şahıs yakalandı.
Gözaltına alınan şahıslar, gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
Kaynak: Isparta İl Emniyet Müdürlüğü