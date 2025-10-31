Ahmet’in Yeri’nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na Özel Kampanya!

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na Özel Ahmet’in Yeri’nde 1 Alana 1 Bedava!

Isparta’nın damaklarda iz bırakan lezzet durağı Ahmet’in Yeri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na özel unutulmaz bir kampanya sunuyor!

Çarşamba günü boyunca, tüm ekmek arası ve dürüm menülerde 1 alana 1 bedava fırsatı sizleri bekliyor.

Cumhuriyet Bayramı’nın coşkusunu, mangalın enfes kokusu ve Ahmet’in Yeri’nin usta ellerinden çıkan lezzetlerle taçlandırın. Dostlarınızla, ailenizle ve sevdiklerinizle sofranızı paylaşırken lezzeti ikiye katlayın.

Bu özel kampanya sadece 29 Ekim 2025 Çarşamba günü saat 17:00 ile gece 03:00 arasında geçerlidir. Isparta’nın en çok tercih edilen adreslerinden biri olan Ahmet’in Yeri, sizi hem doyuracak hem de bayram coşkusunu hissettirecek!

Adres: Toptancılar Sitesi, Gülcü Baba Yanı, Isparta

Detaylı bilgi ve sipariş: 0 246 228 06 00

Not: Türk Köyü kapandığı için tek adresimiz burasıdır.

Cumhuriyet Bayramı coşkusunu paylaşmak ve lezzeti katlamak için buluşma noktası Ahmet’in Yeri!