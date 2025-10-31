Isparta’da Narkotik Operasyonu: 12,5 Gram Uyuşturucu Ele Geçirildi, 4 Şüpheliye İşlem
Isparta - Isparta Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince 9 Ekim 2025 tarihinde düzenlenen iki ayrı operasyonda 12,5 gram esrar, sentetik kannabinoid ve sentetik ecza ele geçirildi.
Operasyonlarda:
- 2 şüpheli, “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Bulundurmak ve Kullanmak” suçundan adli işlem gördü.
- 2 şüpheli, “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti” suçundan gözaltına alındı.
Isparta Emniyet Müdürlüğü