Isparta'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama, 3 Adli İşlem
Isparta - Isparta Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 10 Eylül 2025 tarihinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda önemli miktarda suç unsuru ele geçirildi.
Operasyonda;
- 34,55 gram metamfetamin,
- 24 kullanımlık kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid,
- 1 adet hassas terazi,
- 3 adet ruhsatsız tabanca,
- Suçtan elde edildiği değerlendirilen 24.550 TL nakit para
ele geçirildi.
Olayla bağlantılı 3 şüpheli, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak" suçundan adli işlem gördü.
1 şüpheli ise "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti" suçundan gözaltına alındı ve aynı gün sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
Isparta Emniyet Müdürlüğü