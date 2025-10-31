Isparta’da Üniversite Öğrencilerine 685 Kişilik İŞKUR Gençlik Programı
Isparta - Isparta Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğü iş birliğinde, 7 ay süreli 685 kişilik İŞKUR Gençlik Programı başlatılıyor.
Programın amacı; sürdürülebilir kampüs, altyapı-bakım, sosyal-kültürel, akademik-idari, toplumsal hizmet, öğrenci gelişimi, dijital dönüşüm ve girişimcilik faaliyetlerini desteklemek.
Haftada 3 gün, günde 7,5 saat
Programa katılan öğrenciler, haftada en fazla 22,5 saat (3 gün) çalışacak. Cumartesi ve Pazar günleri de program uygulanabilecek.
Başvuru Kanalları Başvurular, e-Devlet, ALO 170, www.iskur.gov.tr e-şube veya İl Müdürlüğü’ne bizzat yapılabilecek.
Katılım Şartları
- T.C. vatandaşı olmak,
- İŞKUR’a kayıtlı olmak,
- 18 yaşını tamamlamış olmak,
- Yaşlılık/malullük aylığı almamak,
- Son 1 yılda üniversitenin çalışanı olmamak,
- Son 1 ayda SGK’lı bildirilmemek,
- Hane geliri net asgari ücretin 3 katını aşmamak (yurtlar, sığınma evleri ve 6284 sayılı Kanun kapsamındakiler muaf),
- Aktif işgücü programlarından yararlanmıyor olmak,
- Üniversitenin ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora öğrencisi olmak (açık/uzaktan öğretim, kayıt donduran veya pasif öğrenciler katılamaz).
