Isparta’da Uyuşturucu Suçlarından Aranan 2 Şahıs Yakalandı
Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor.
13 Ekim 2025 günü gerçekleştirilen operasyonlarda,
“Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak” suçundan 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi ile,
Aynı suçtan 3 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi yakalandı.
Gözaltına alınan her iki şahıs da Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
Kaynak: Isparta İl Emniyet Müdürlüğü