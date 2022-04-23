Gölbaşı Köyü Muhtarlığı ve Gölbaşı İlk/Ortaokulunun ortaklaşa düzenlediği programa Kaymakamımız Ali ARGAMA, daire müdürleri, il genel meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar, öğretmenler, çok sayıda vatandaş ve köylüler katıldı.Saygı duruşu ve İstiklâl Marşı’nın okunmasıyla saat 18.00’de başlayan program, Gölbaşı İlk/Ortaokulu öğretmen ve öğrencilerinin gösterileri, müzik programı ve Kaymakamlık Mehteran Takımı gösterisiyle devam etti.23 Nisan Çocuk Şenliği programının sona ermesiyle toplu iftar programına geçildi. Ezanın okunmasıyla oruçlar açıldı.Akabinde iftar programı, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dualarla son buldu.Isparta Gönen Kaymakamlığı